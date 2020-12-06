За даними Forbes, швейцарські банки заблокували на рахунках Вексельберга понад мільярд доларів.

Російський олігарх, власник ГК "Ренова" Віктор Вексельберг програв суд із заморожування своїх активів у швейцарському банку Julius Baer. Установа заморозила рахунки Вексельберга у зв'язку з санкціями США.

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Про це повідомляє "РБК", посилаючись на німецьку газету Tages-Anzeiger. Формально позов до банку подала зареєстрована на Кіпрі Холдингова компанія Lamesa (одним з бенефіціарів якої є Вексельберг). Компанія вимагала від Julius Baer доступ до номінованих в доларах США цінних паперів, що знаходяться на банківському рахунку і заблокованих у зв'язку з обмеженнями Вашингтона від квітня 2018 року.

Позивач вважав заморозку рахунків необґрунтованою, оскільки Lamesa Holding не перебуває в санкційних списках. Але суд Цюріха 16 листопада відхилив позов — суддя прирівняв холдингову компанію до Вексельберга і визнав законність санкцій. Суд визнав правомірність блокування рахунків компанії, відмови від транзакцій і виплат дивідендів за цінними паперами.

У постанові суду йдеться, що якщо Julius Baer проігнорує санкції США, то банку загрожують великі штрафи.

За інформацією ЗМІ, Вексельберг має намір оскаржити рішення суду протягом 30 днів. Стверджується, що доступ до активів, що зберігаються в Julius Baer бізнесменові необхідний для виплати кредиту в 160 млн доларів.

Зазначається, що за даними Forbes, після введення нових санкцій США проти Вексельберга швейцарські банки заблокували на його рахунках понад мільярд доларів. При цьому видання оцінює статки Вексельберга в $10,5 млрд, він посів 12-те місце в рейтингу найбагатших бізнесменів РФ у 2020 році.

Санкції "Кремлівської доповіді"

На початку 2018 року Мінфін США представив так звану «кремлівську доповідь» - список наближених до президента Росії Володимира Путіна, щодо яких можуть бути введені санкції.

До документа увійшли 210 осіб. У їх числі всі члени уряду Росії, співробітники адміністрації Путіна, "інші високопоставлені політичні лідери" і олігархи.

У квітні 2018 року США ввели санкції проти 24 російських олігархів і чиновників з "кремлівського списку".

Зокрема, під санкції потрапили олігарх Олег Дерипаска, голова ради директорів ВАТ "Ен Пі Ві Інжиніринг" Ігор Ротенберг, олігарх Віктор Вексельберг, голова правління "Газпромбанку" Андрій Акімов, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фрадков, начальник Управління президента РФ з соціально-економічного співробітництва з країнами СНД Олег Говорун, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, голова комітету ради Федерації РФ Костянтин Косачов, голова правління і заступник голови ради директорів ВАТ "Газпром" Олексій Міллер і секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

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Автор: Дмитро Захаров