Проте серед республіканців є чимало людей, які хочуть покарати Путіна.

15 сенаторів із Демократичної та Республіканської партій США відмовилися підтримати законопроєкт про санкції проти Росії. Більшість з них заявила, що вони чекають, коли президент Дональд Трамп дасть "зелене світло", пише Semafor.

Чому в Сенаті не підтримали законопроєкт про санкції проти РФ

Зазначається, що це явна ознака контролю Трампа над республіканцями в Сенаті. У зв'язку з цим існує лише мінімальна ймовірність того, що сенатори випередять президента США в питанні введення санкцій проти РФ.

"Коли президент Трамп захоче, щоб я підписав його, я підпишу. Я хочу дати президенту необхідну гнучкість, щоб він міг робити те, що повинен", - сказав журналістам сенатор Джим Бенкс з Індіани.

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У виданні уточнили, що законопроєкт не підтримали 11 республіканців і чотири демократи. До цієї групи увійшли колишній посол адміністрації Трампа Білл Хагерті, самопроголошений неінтервенціоніст Ренд Пол і один із провідних голосів демократів у галузі зовнішньої політики Кріс Мерфі.

"Я йду за президентом Трампом у тому, що він хоче зробити", - пояснив своє рішення сенатор Рон Джонсон, республіканець із Вісконсина, який також не підтримав законопроєкт.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун розповів журналістам, що сенатори підтримають законопроєкт про санкції проти РФ, щойно Білий дім зробить те саме. Він запевнив, що республіканці підтримають думку Трампа і його адміністрації з цього питання.

У виданні додали, що деякі республіканці хочуть покарати російського диктатора Володимира Путіна. Проте Трамп не дасть їм зробити це без свого схвалення.

Ба більше, Білий дім зараз працює над тим, щоб пом'якшити формулювання законопроєкту про санкції проти Росії, який у нинішньому вигляді передбачає запровадження 500-відсоткових мит щодо країн, які імпортують російські енергоресурси. У виданні пояснили, що ідея полягає в тому, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів про припинення вогню.

У виданні зазначили, що сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь хочуть запровадити винятки для країн, які допомагають Україні. Також розглядається можливість введення деяких гнучких умов, які дозволять Трампу швидко збільшити або знизити мита.

Журналісти нагадали, що Грем говорив про те, що президент США підтримував його законопроєкт. Проте Трамп нещодавно запропонував діяти в односторонньому порядку.

"Президент Трамп запропонував щось інше, ніж було в законопроєкті, тому я вважаю за краще дати йому свободу дій, щоб він сам вирішив, що потрібно робити. Я підтримую ідею "підкосити" Путіна. Але я також не хочу заважати президенту робити те, що він вважає за потрібне", - заявив сенатор Берні Морено з Огайо.

У виданні підкреслили, що без одностайної підтримки Сенат не може просувати законопроєкт, не витрачаючи дорогоцінний час. Дедлайн Трампа в 50 днів для Росії затягує розгляд законопроєкту до вересня, коли він може бути ще більше відкладений через наближення терміну фінансування уряду.

Журналісти зазначили, що демократи загалом активніше виступають на підтримку України і проти Росії. Проте чотири сенатори з цієї партії все ж виступили проти законопроєкту.

Демократи, які не підтримали законопроєкт про санкції проти РФ, пояснили, що вони не хочуть, щоб його розглядали як заміну більш значної військової допомоги Україні.

Не всі готові підтримати законопроєкт

Неінтервенціоніст Ренд Пол є одним із найзатятіших критиків законопроєкту. У розмові з журналістами він запевнив, що не підтримає його, навіть якщо Трамп зрештою висловиться на його користь.

"Це матиме руйнівні наслідки для світової торгівлі і, ймовірно, стане найшкідливішим для нашої економіки законодавчим актом за всю історію. Тож, сподіваюся, його не буде ухвалено", - пояснив він.

Пол додав, що також виступає проти альтернативної пропозиції Трампа про введення 100-відсоткових мит щодо країн, які купують російську нафту.

У Конгресі США зробили заяву про санкції проти РФ

Раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що Конгрес не розглядатиме законопроєктів про нові санкції проти Росії, доки не спливе час 50-денного ультиматуму, який виставив голові Кремля Володимиру Путіну американський президент Дональд Трамп. За його словами, главі Білого дому та його адміністрації потрібно дозволити зробити те, що вони збираються робити.

У Reuters зазначали, що деякі члени Конгресу продовжують наполягати на більш жорстких санкціях проти Росії. Зокрема, вони підтримують введення 500-відсоткових мит на товари з країн-покупців російської нафти.

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