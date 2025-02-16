Зустріч проходитиме у Ер-Ріяді.

Американська та російська сторони зустрінуться у столиці Саудівської Аравії, щоб обговорити припинення війни в Україні, вже у вівторок.

Про це пише російська газета "Комерсант", посилаючись на власні джерела. За її даними, зустріч відбудеться у Ер-Ріяді 18 лютого. Деталей щодо складу російської делегації видання не повідомляє, однак в мережі писали, що міністерство закордонних справ готує візит Сергія Лаврова.

Як відомо, Сполучені Штати Америки можуть представляти державний секретар Марко Рубіо, радник президента з національної безпеки Майк Волц та спецпосланець з Близького Сходу Стів Віткофф.

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Переговори у Саудівській Аравії

Нагадаємо, раніше президент Дональд Трамп анонсував зустріч високопосадовців США, України та Росії у Саудівській Аравії. Він зазначив, що лідерів країн на ній не буде.

Деталі щодо складу делегацій та конкретної дати зустрічі не розголошували, однак ЗМІ повідомляли, що РФ можуть представляти помічник президента Юрій Ушаков та директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін.

Як повідомляв УНІАН, у Саудівській Аравії заявляли, що готові прийняти президента США Дональда Трампа та кремлівського правителя Путіна.

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