Також Бєлград пропонує тимчасовий прихисток для громадян України, які постраждали внаслідок підриву ГЕС.

Уряд Сербії передасть Україні гуманітарну допомогу для подолання гуманітарної катастрофи в Херсонській області після підриву Каховської ГЕС.

Як повідомляє РТС, пакет допомоги містить товари та ліки від Республіканської дирекції товарних резервів та товари від Комісаріату у справах біженців та міграції.

Також Бєлград пропонує тимчасовий прихисток для громадян України, які постраждали внаслідок підриву ГЕС.

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Крім того, уряд Сербії виділив кошти для дитячої академії футболу київського "Динамо". Для юнаків облаштують спортивно-реабілітаційний табір з харчуванням, проживанням і можливістю тренуватися.

Позиція Сербії щодо війни РФ проти України

Сербія традиційно розглядається як союзник Москви, але останнім часом президент Александар Вучич почав допускати можливість запровадити санкції проти РФ.

Сербія також не визнає Крим територією Росії.

У червні Вучич заявив, що Сербія не проти, щоб її зброя потрапляла до України.

Сербія цього року вже провела спільні масштабні військові навчання з НАТО.

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