Міністра економіки Сербії Раді Баста, який закликав уряд ввести санкції проти Росії, відправили у відставку.
Як пише сербське видання Kurir, міністра звільнили на прохання лідерів Соціалістичної партії Сербії Івіци Дачича і Драгана Марковича Пальми. Він не був присутній на сьогоднішньому засіданні уряду.
"Одним з пунктів порядку денного була зміна пропозиції Соціалістичної партії Сербії. Прем'єр-міністр лише зазначив, що його одноголосно звільнили і перейшов до іншого пункту", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 13 березня міністр закликав уряд Сербії терміново оголосити про введення санкцій проти РФ.
"Наша країна вже платить високу ціну за те, що не вводила санкції проти Росії, і вона стає нестерпною. Як міністр економіки, я не можу змиритися з тим, який тиск чиниться на президента Сербії Олександра Вучича, і ми зберігаємо мовчання. Ось чому я за введення санкцій проти Росії, я підтримую президента Вучича в захисті державних і національних інтересів і повністю йому довіряю", - цитував його Serbia.postsen.
Також ЗМІ пишуть, що Баста підтримав протести опозиції і закликав своїх колег з уряду вийти на вулиці.
Позиція Сербії щодо війни
Незважаючи на те, що влада Сербії не визнає псевдореферендуми, які РФ провела на окупованих територіях України, Белград зберігає відносини з Москвою і відмовляється вводити проти неї санкції.
У ЗМІ з'являлася інформація, що Сербія може вибрати сторону заходу в цьому конфлікті. У березні сербський президент Олександр Вучич сказав, що не може "присягнутися", що вони не приєднаються до санцій.
Також навесні він засудив вербвку сербів в російську ПВК "Вагнер", сказавши, що "дружні країни так чинити не повинні". Тим, хто став найманцем, в Сербії загрожує арешт.