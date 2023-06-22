Рішення було прийнято одноголосно.

Міністра економіки Сербії Раді Баста, який закликав уряд ввести санкції проти Росії, відправили у відставку.

Як пише сербське видання Kurir, міністра звільнили на прохання лідерів Соціалістичної партії Сербії Івіци Дачича і Драгана Марковича Пальми. Він не був присутній на сьогоднішньому засіданні уряду.

"Одним з пунктів порядку денного була зміна пропозиції Соціалістичної партії Сербії. Прем'єр-міністр лише зазначив, що його одноголосно звільнили і перейшов до іншого пункту", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що 13 березня міністр закликав уряд Сербії терміново оголосити про введення санкцій проти РФ.

"Наша країна вже платить високу ціну за те, що не вводила санкції проти Росії, і вона стає нестерпною. Як міністр економіки, я не можу змиритися з тим, який тиск чиниться на президента Сербії Олександра Вучича, і ми зберігаємо мовчання. Ось чому я за введення санкцій проти Росії, я підтримую президента Вучича в захисті державних і національних інтересів і повністю йому довіряю", - цитував його Serbia.postsen.

Також ЗМІ пишуть, що Баста підтримав протести опозиції і закликав своїх колег з уряду вийти на вулиці.

Позиція Сербії щодо війни

Незважаючи на те, що влада Сербії не визнає псевдореферендуми, які РФ провела на окупованих територіях України, Белград зберігає відносини з Москвою і відмовляється вводити проти неї санкції.

У ЗМІ з'являлася інформація, що Сербія може вибрати сторону заходу в цьому конфлікті. У березні сербський президент Олександр Вучич сказав, що не може "присягнутися", що вони не приєднаються до санцій.

Також навесні він засудив вербвку сербів в російську ПВК "Вагнер", сказавши, що "дружні країни так чинити не повинні". Тим, хто став найманцем, в Сербії загрожує арешт.

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