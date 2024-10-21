Пєсков заявив, що країни "розвивають відносини у всіх сферах".

У Кремлі офіційно прокоментували інформацію про відправлення військовослужбовців Північної Кореї на війну проти України.

Прессекретар кремлівського правителя Дмитро Пєсков сказав журналістам, що навколо цієї теми багато "суперечливої інформації". Він додав, що Південна Корея заявила про присутність солдатів КНДР, тоді як Сполучені Штати Америки офіційно не підтверджують цього:

"КНДР є нашим близьким сусідом, нашим партнером. Ми розвиваємо відносини в усіх галузях. Це наше суверенне право, це ні в кого не повинно викликати занепокоєнь, тому що ця співпраця не спрямована проти третіх країн".

Війська Північної Кореї в Україні

Про присутність військовослужбовців КНДР на окупованих територіях України заявляв як президент країни Володимир Зеленський, так і розвідка.

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Міністерство закордонних справ Південної Кореї вже викликало російського посла Георгія Зінов'єва, щоб висловити йому протест проти відправки північнокорейських військ у країну.

За даними джерела УНІАН в українській розвідці, також солдати з КНДР проходять підготовку на чотирьох полігонах, які знаходяться на території Російської Федерації.

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