Тайвань розгорнув незвично велику кількість винищувачів на південному сході.

Тайванський аеропорт "Таоюань" (Тайбей) отримав повідомлення про нібито закладені вибухові пристрої напередодні очікуваного візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

Про це повідомляє тайванське видання Liberty Times Network.

На поштову скриньку "Таоюаня" близько 9 години ранку (2:00 за Києвом) надійшли повідомлення про те, що в аеропорту нібито будуть закладені 3 вибухівки з метою не допустити візит Пелосі.

Компанія міжнародного аеропорту Таоюань заявила, що викликала поліцію. Бюро авіаційної поліції проводить розслідування, правоохоронці приступили до розшуку людей, які відправили лист з погрозами.

Про подію повідомили в Бюро авіаційної поліції, Міністерство транспорту, Управління цивільної авіації та управління внутрішньої безпеки. Компанія аеропорту також попросила своїх колег посилити пильність.

Примітно, що раніше в ЗМІ Тайваню з'являлися повідомлення про те, що Пелосі прибуде в аеропорт "Суншань", який обслуговує невелику (в порівнянні з аеропортом "Таоюань") частину міжнародних рейсів в Тайбей.

Як повідомлялося, Тайвань посилив бойову готовність армії на час очікуваного візиту Пелосі.

З авіабази Цзяї було здійснено більше звичайної кількості літако-вильотів. Зокрема, винищувачі F-16v злітали повністю озброєні бомбами і ракетами. А на авіабазу Тайдун прибули вісім винищувачів Mirage 2000 для посилення розгортання.

Вранці у вівторок Пекін закрив небо над провінцією Фуцзянь (найближча до Тайваню). Там оголосили про скасування великої кількості авіарейсів, запланованих на вівторок. Крім цього, Пекін на час передбачуваного візиту анонсував чергові військові навчання.

Вранці 2 серпня китайські військові кораблі з'явилися біля східного узбережжя, повідомляють місцеві ЗМІ. Китайський ракетний есмінець і ракетний фрегат були виявлені в 45 морських милях (близько 80 кілометрів) на південний схід від Тайваню.

Візит Ненсі Пелосі на Тайвань: що варто знати

За інформацією тайваньських ЗМІ, Пелосі почне свій візит на Тайвань близько 17:30 за київським часом. Залишити острів вона, як повідомляється, маэ вже завтра.

Китай заявляв, що відповість "рішучими заходами", якщо Пелосі відправиться на Тайвань, а також наголошував, що "твердо заперечує" проти можливого візиту.

Напередодні передбачуваного візиту Пекін попередив про "кричущі політичні наслідки". Також китайські офіційні особи заявили, що нація "не буде сидіти склавши руки", якщо Пекін відчує, що його "суверенітет і територіальна цілісність" знаходяться під загрозою.

Американська сторона офіційно не підтверджувала візит Пелосі на Тайвань. У програмі її турне по Азії - візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сінгапуру, частина з яких вже відбулася.

Якщо візит на Тайвань відбудеться, Пелосі стане першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

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