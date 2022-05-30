Канцлер Німеччини також згадав про плани повоєнної відбудови України.

На думку канцлера Німеччини Олафа Шольца, президент Росії Владімір Путін зазнає поразки у війні, яку він і розв'язав.

Про це Шольц заявив під час телемарафону Save Ukraine.

"Ми разом з вами (українцями – УНІАН) думками та серцями. Путін не переможе…Ми разом з вами, ми об’єднані. Ми будуємо плани повоєнної відбудови України", - сказав Шольц.

Шольц додав, що Німеччина разом з друзями та партнерами надає допомогу, аби українська економіка не зазнала великого падіння, постачає озброєння, щоб українці могли захистити себе.

Також канцлер підкреслив, що Німеччина гостинно прийняла майже 800 тисяч біженців з України. Нагадаємо, що Німеччина надасть фінансову допомогу Україні в розмірі один мільярд євро.

Раніше Президент Республіки Польща Анджей Дуда звинуватив уряд Шольца у порушенні свого слова щодо узгодженого обміну танками.

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