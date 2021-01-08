За словами прес-секретаря США, насильство, що сталося в столиці, було «огидним і гідним осуду».

Білий дім засудив дії прихильників чинного президента США Дональда Трампа, які взяли штурмом Капітолій.

Про це заявила прес-секретар глави держави Кейлі Макінані, трансляція велася на сайті адміністрації.

За її словами, насильство, що сталося в столиці, було "огидним і гідним осуду».

«Ми - президент і ця адміністрація - засуджуємо його найрішучішим чином. Це неприйнятно, і ті, хто порушив закон, повинні бути притягнуті до відповідальності за всією суворістю закону», - зазначила представник Білого дому.

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Прес-секретар нагадала, що заворушення не були реалізацією права на мирні зібрання.

«Група порушників громадського порядку підривала легітимні права багатьох тисяч людей, які прийшли мирно висловити свою думку в столиці нашої країни. Ті, хто за допомогою насильства вчинив штурм в нашій столиці, - це повна протилежність всьому, за що виступає ця адміністрація», - сказала Макінані.

Штурм Капітолію у Вашингтоні: деталі

Напередодні ввечері, 6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції і Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантську годину.

Вибори президента в США

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, демократ Джо Байден переміг попереднього президента США республіканця Дональда Трампа. Інавгурація Байден призначена на 20 січня 2021 року, однак Дональд Трамп до останнього намагається втриматися на посаді.

У Вашингтоні відбувається багатотисячний мітинг на підтримку президента Дональда Трампа. Посольство України радить українським громадянам у Вашингтоні (Округ Колумбія, США) не брати участі в акціях протесту 6 січня.

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Автор: Денис Прядко