Проти країни організували справжній кібертерор в рамках помсти за спалення священної книги мусульман Корану.

На вихідних Швеція стала жертвою масованої кібератаки анонімного угруповання Anonymous Sudan на тлі скандалу, пов'язаного зі спаленням Корану під посольством Туреччини в Стокгольмі.

За даними SVT, хакери атакували ряд державних сайтів та компаній Швеції. Зокрема, в неділю, 19 лютого, зловмисники спробували зламати сайти енергетичної компанії Vattenfall, сервісу корпоративної пошти Kivra та офіційного додатка сповіщень про надзвичайні ситуації SOS Alarm.

Як зазначає видання, хакерам не вдалося завдати значної шкоди в рамках своєї кібератаки, проте у багатьох користувачів виникли проблеми з доступом на держсайти. Наразі фахівці поступово відновлюють роботу ресурсів.

Відео дня

Повідомляється, що за кілька днів до інциденту хакери угруповання Anonymous Sudan анонсували свої атаки на сайти Швеції, зазначивши, що їм загрожуватиме небезпека до вівторка, 21 лютого. Також там назвали це помстою за спалення Корану під посольством Туреччини в Стокгольмі.

У Шведському агентстві з цивільного захисту та підготовки до надзвичайних ситуацій (MSB) також підтвердили, за останні тижні кількість кібератак на держсайти держави значно збільшилася.

За даними Служби безпеки Швеції, інцидент зі спаленням Корану викликав справжній гнів у мусульманському світі, - з січня 2023 року спостерігається постійна загроза держбезпеці країни.

Скандал зі спаленням Корану під турецьким посольством у Стокгольмі

Нагадаємо, що 21 січня біля турецького посольства в Стокгольмі ультраправий політик Расмус Палудан та його прихильники публічно спалили Коран. Тоді в мережі опублікували відповідне відео. Це викликало величезний дипломатичний скандал між Туреччиною і Швецією, а також спровокувало гнів серед мусульман.

23 січня турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що він обурений діями активістів у Стокгольмі. На тлі цього турецький лідер підкреслив, що не збирається підтримувати країну, яка захищає терористів, у вступі до НАТО.

Пізніше Інститут досліджень глобальних загроз і демократії Роберта Лансінга з'ясував, що інцидент з підпалом Корану біля посольства Туреччини в Стокгольмі - провокація росіян. Там заявили, що Росія просто використала Палудана у своїх інтересах через місцевого журналіста Чанга Йоханнеса Фріка, який, ймовірно, є агентом ГРУ РФ.