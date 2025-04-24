Винищувачі НАТО перехопили біля Польщі Іл-20 (фото)

Це стало першою бойовою місією Швеції.

Шведські багатоцільові винищувачі четвертого покоління Jas 39 Gripen перехопили російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20.

Як повідомляється у заяві Збройних сил Швеції в мікроблозі X, два Jas 39 Gripen завершили першу бойову місію в рамках програми НАТО з посиленого реагування на інциденти. Винищувачі злетіли з бази в Польщі та візуально ідентифікували російський літак-розвідник.

Повітряне командування Північноатлантичного Альянсу повідомило, що місія проходила в рамках посиленої програми НАТО з патрулювання повітряного простору.

Відео дня

"Шведські літаки наразі розгорнуті в Мальборку разом з Повітряними силами Великої Британії, демонструючи бездоганну інтеграцію, захищаючи цілісність території Альянсу в режимі 24/7".

Перехплення російський літаків

Як відомо, російська авіація регулярно порушує повітряний простір країн НАТО. У відповідь Альянс посилив повітряне патрулювання в регіоні Балтійського моря та Східної Європи.

Восени Німеччина піднімала у небо винищувачі через літак-розвідник Іл-20, який летів над Балтійським морем без радіозв'язку.

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