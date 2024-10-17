З аеродрому "Росток-Лаазі" злетіли винищувачі Eurofighter, які супроводжували порушника.

16 жовтня 2024 року Німеччині довелося підняти в повітря свої винищувачі. Причиною став російський літак-розвідник Іл-20.

Як розповіли у Військово-повітряних силах Німеччини, літак РФ летів без радіозв'язку і плану польоту. Його зафіксували над міжнародними водами Балтійського моря.

Через це з аеродрому "Росток-Лаазі" злетіли винищувачі Eurofighter, які супроводжували російський літак-розвідник.

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Як уточнило пізніше Deutsche Welle, літак РФ перебував між німецьким Рюгеном і данським Борнхольмом. Німецькі Eurofighter були підняті, щоб "встановити візуальний контакт" з Іл-20.

Зазначається, що за даними ЗМІ, в середньому за останні два роки в Ростоці зі схожих причин винищувачі піднімали "кожні три-чотири тижні".

Перехоплення російських літаків

Військові США перехопили російський літак біля берегів Аляски. Інцидент стався ще 23 вересня, проте стало відомо про нього кількома днями пізніше. Поведінка одного російського Су-35 була небезпечною, непрофесійною і наражала на небезпеку всіх, заявили тоді у ВПС США.

У серпні російські винищувачі були перехоплені біля берегів Латвії. Пілоти Су-30 не реагували на радіозапити.

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