У МЗС розповіли про першочергові питання, які Україна збирається вирішити з Угорщиною

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про пріоритетні питання поточного порядку денного, які Україна має намір урегулювати з новою угорською владою. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам під час експозиції оборонних рішень з нагоди дня працівника ОПК України.
Зокрема, глава МЗС розповів, які треба вирішувати першорчегові питання з Угорщиною після парламентських виборів у цій країні і перемоги партії "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.
"У нас широкий спектр питань: від прикордонної інфраструктури, взаємодії на європейському треку. Маю на увазі членство України в Європейському Союзі. А взагалі, якщо глобально говорити, - це зняття блоку Угорщини як країни на шляху до нашого членства в Європейському Союзі, це і 20-й пакет санкцій, це і 90 млрд кредиту, це і формальне відкриття кластерів", - повідомив Сибіга.
Як сказав міністр, йдеться про дуже широкий порядок денний. Він відзначив:
"Ще раз підтверджую, що Україна готова втілювати, - і це наш теж інтерес, - найвищі стандарти і Ради Європи, і Європейського Союзу щодо національних меншин. І ми цей сигнал також передали угорській стороні і відкриті до діалогу".
Про долю нафтопроводу "Дружба"
"Президент України чітко заявив, окреслив часові рамки, виходячи з технічних параметрів можливого і не лише відновлення, а й убезпечення від потенційних атак російських цієї інфраструктури, яка зазнала ударів і була атакована саме російською стороною", - сказав Сибіга.
Уроки, які варто засвоїти з угорських виборів
"Ви знаєте, ще один урок з цих виборів, - що антиукраїнська риторика не працює. І це теж таке застереження до всіх політичних сил, які намагаються вибудовувати свої електоральні компанії на антиукраїнській риториці. Угорське суспільство вчора дало чітку оцінку - фактично вирок оцій ганебній політиці Орбана", - наголосив Сибіга.
Як сказав міністр, це важливий висновок з виборів. Він переконаний, що Україну та Угорщину чекає спільне європейське майбутнє.
Викрадені кошти "Ощадбанку"
Як переконаний глава МЗС, нова угорська влада поверне Україні кошти "Ощадбанку".
"Безумовно, так", - вважає Сибіга.
Шанс на добросусідські відносини
Міністр переконаний, що підсумки парламентських виборів в Угорщині "відкривають нам нові можливості і дають шанс започаткувати нову добросусідську сторінку нашої взаємної історії".
"Ми хочемо і вже передали сигнали відповідних контактів на рівні президента України і пана Мадяра. Ми готові до цього діалогу відразу і не затягуючи, щоб вибудовувати правильні добросусідські відносини", - сказав Сибіга.
Вибори в Угорщині
Як повідомляв УНІАН, 12 квітня в Угорщині відбулись вибори до парламенту. За їх підсумками має бути сформовано новий уряд на чолі з Петером Мадяром. Після 16 років безперервного правління Віктора Орбана перемога Петера Мадяра на виборах в Угорщині означає довгоочікувану зміну напряму для країни після антимігрантських та антиєвропейських гасел та зростаючої дружби з Москвою.