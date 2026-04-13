У МЗС розповіли про першочергові питання, які Україна збирається вирішити з Угорщиною

Йдеться про зняття блокування на шляху вступу України до Євросоюзу, про затвердження кредиту на 90 млрд євро та про інші важливі питання.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про пріоритетні питання поточного порядку денного, які Україна має намір урегулювати з новою угорською владою. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам під час експозиції оборонних рішень з нагоди дня працівника ОПК України.

Зокрема, глава МЗС розповів, які треба вирішувати першорчегові питання з Угорщиною після парламентських виборів у цій країні і перемоги партії "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.

"У нас широкий спектр питань: від прикордонної інфраструктури, взаємодії на європейському треку. Маю на увазі членство України в Європейському Союзі. А взагалі, якщо глобально говорити, - це зняття блоку Угорщини як країни на шляху до нашого членства в Європейському Союзі, це і 20-й пакет санкцій, це і 90 млрд кредиту, це і формальне відкриття кластерів", - повідомив Сибіга.

Як сказав міністр, йдеться про дуже широкий порядок денний. Він відзначив:

"Ще раз підтверджую, що Україна готова втілювати, - і це наш теж інтерес, - найвищі стандарти і Ради Європи, і Європейського Союзу щодо національних меншин. І ми цей сигнал також передали угорській стороні і відкриті до діалогу".

Про долю нафтопроводу "Дружба"

"Президент України чітко заявив, окреслив часові рамки, виходячи з технічних параметрів можливого і не лише відновлення, а й убезпечення від потенційних атак російських цієї інфраструктури, яка зазнала ударів і була атакована саме російською стороною", - сказав Сибіга.

Уроки, які варто засвоїти з угорських виборів

"Ви знаєте, ще один урок з цих виборів, - що антиукраїнська риторика не працює. І це теж таке застереження до всіх політичних сил, які намагаються вибудовувати свої електоральні компанії на антиукраїнській риториці. Угорське суспільство вчора дало чітку оцінку - фактично вирок оцій ганебній політиці Орбана", - наголосив Сибіга.

Як сказав міністр, це важливий висновок з виборів. Він переконаний, що Україну та Угорщину чекає спільне європейське майбутнє.

Викрадені кошти "Ощадбанку"

Як переконаний глава МЗС, нова угорська влада поверне Україні кошти "Ощадбанку".

"Безумовно, так", - вважає Сибіга.

Шанс на добросусідські відносини

Міністр переконаний, що підсумки парламентських виборів в Угорщині "відкривають нам нові можливості і дають шанс започаткувати нову добросусідську сторінку нашої взаємної історії".

"Ми хочемо і вже передали сигнали відповідних контактів на рівні президента України і пана Мадяра. Ми готові до цього діалогу відразу і не затягуючи, щоб вибудовувати правильні добросусідські відносини", - сказав Сибіга.

Вибори в Угорщині

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня в Угорщині відбулись вибори до парламенту. За їх підсумками має бути сформовано новий уряд на чолі з Петером Мадяром. Після 16 років безперервного правління Віктора Орбана перемога Петера Мадяра на виборах в Угорщині означає довгоочікувану зміну напряму для країни після антимігрантських та антиєвропейських гасел та зростаючої дружби з Москвою.

