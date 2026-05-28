Скільки оперативної пам'яті насправді потрібно смартфону у 2026 році: ви здивуєтеся

У 2026 році головним чинником зростання вимог стали локальні функції штучного інтелекту та більш ресурсномісткі додатки.

Експерти GizmoChina відповіли на питання, скільки оперативної пам'яті насправді потрібно вашому смартфону в 2026 році. Поради актуальні для користувачів Android-пристроїв, хоча власникам iPhone теж буде корисно.

Раніше вибір був простим: 4 гігабайти вважалися базовим рівнем, 6 ГБ – комфортним, 8 ГБ – "з запасом", а все, що вище, виглядало як переплата. Але на тлі зростання ресурсоємних ШІ-функцій, у 2026 році мінімальна планка – 12 ГБ, стверджують експерти.

Ключовим фактором називається анонс Google Gemini Intelligence – набору просунутих ШІ-функцій, який може автоматично виконувати складні багатоетапні дії у фоновому режимі. До їх числа входять розумний диктофон, створення віджетів голосом і багатоетапна автоматизація між додатками. При цьому всі обчислення виконуються безпосередньо на пристрої.

Причому вимоги тут вже починаються від 12 ГБ ОЗУ – це на 50% більше порівняно з 8 ГБ, необхідними для Apple Intelligence. Крім того, смартфон повинен бути оснащений потужним процесором рівня Snapdragon 8 Elite або Tensor G5, а також підтримувати Gemini Nano v3.

Проблема в тому, що навіть багато дорогих флагманів 2025 року не відповідають новим вимогам. Наприклад, у Pixel 9 Pro використовується лише Gemini Nano v2, тому повноцінної підтримки нових ШІ-функцій пристрій не отримає. Аналогічна ситуація стосується Samsung S25, Samsung Z Fold 7 та OnePlus 13.

Під актуальні вимоги вже підходять моделі нового покоління – Pixel 10, Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy Z Fold 8, OnePlus 15, Xiaomi 15, vivo X300 та інші пристрої, що вийшли у 2026 році.

У Apple ситуація простіша: для роботи Apple Intelligence достатньо 8 ГБ оперативної пам'яті, тому всі моделі, починаючи з iPhone 15 Pro, вже сумісні з ШІ-функціями компанії.

У підсумку картина виглядає так: для повсякденних завдань вистачить смартфона на Android з 8 ГБ ОЗУ. Однак якщо потрібні сучасні ШІ-функції, доведеться звертати увагу на пристрої з 12 ГБ оперативної пам'яті, флагманським чіпсетом 2025–2026 років і підтримкою Gemini Nano v3.

Раніше експерти заявили, що у 2026 році смартфон повинен мати не менше 256 гігабайт вбудованої пам'яті. За словами фахівців, стільки пам'яті має вистачити для роботи локальних моделей штучного інтелекту.

Android-смартфон, що гальмує, не обов'язково означає, що настав час дорогого апгрейду.

