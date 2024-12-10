До цього політик обіймав посаду прем'єр-міністра "Уряду порятунку Сирії".

Мохаммед аль-Башир став тимчасовим прем'єр-міністром перехідного уряду Сирії до 1 березня 2025 року. Про це він заявив під час своєї промови по сирійському телебаченню, передає Reuters.

Відомо, що аль-Башир був керівником "Уряду порятунку" до 12-денного наступу повстанців на Дамаск. "Уряд порятунку Сирії" є політичною структурою, яка була створена у 2017 році на територіях, які перебувають під контролем сирійської опозиції, в першу чергу у провінції Ідліб.

Зазначається, що тепер аль-Башир повинен сформувати кабінет міністрів Сирії.

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Що відомо про Мухаммеда аль-Башира

Мухаммед аль-Башир народився у провінції Ідліб у 1983 році. У 2007 році отримав диплом інженера в галузі електротехніки та електроніки зі спеціалізацією в телекомунікаціях в Алеппському університеті та диплом в галузі шаріату та права в Університеті Ідліба в 2021 році.

Також він був директором у справах асоціацій, після чого працював міністром розвитку та гуманітарних питань в "Уряді порятунку Сирії".

Крім того, аль-Башир відомий тим, що є близьким соратником лідера угрупування "Хайят Тахрір аш-Шам" Абу Мохаммеда аль-Джулані, який був очільником операції з повалення режиму Башара Асада. Також політик був на посаді прем'єр-міністра "Уряду порятунку Сирії" з 13 січня 2024 року.

Повалення режиму Асада в Сирії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня державне телебачення Сирії заявило про падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада. В ефірі телеканалу проголосили "перемогу великої сирійської революції та повалення злочинного режиму Асада".

Пізніше стало відомо, що Башар Асад отримав притулок у Росії, таке рішення ухвалив особисто російський диктатор Володимир Путін. Водночас прессекретар президента РФ заявив, що події в Сирії здивували весь світ.

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