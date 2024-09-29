За його словами, вони почали діяти надто пізно і зробили надто мало.

Союзники України ніколи не мали за мету перемогу Києва у війні проти Росії. Про це заявив в інтерв'ю BILD Фрідріх Мерц – лідер консервативного блоку ХДС/ХСС, найбільшої опозиційної сили у Бундестазі, якого нещодавно висунули кандидатом у канцлери на виборах восени 2025 року.

"Я дотримувався думки, і канцлер сказав це в урядовій заяві через три дні після початку війни, що насправді ми зараз допомагаємо Україні – він цього не говорив – не щоб виграти цю війну, а щоб не програти. Україна ніколи не зможе перемогти Росію, це ніколи не було метою. Але для мене перемога означає: вона має поновити суверенітет над своєю територією. А Росія має припинити нападати на цю країну. Ми повинні зробити все, щоб Росія вважала продовження війни із застосуванням військової сили безнадійним. І ми досить далекі від цього", - заявив він.

За його словами, станом на сьогодні, після двох з половиною років війни, ситуація жахлива. Мерц наголосив, що вони почали діяти надто пізно і зробили надто мало.

Відео дня

Заяви Фрідріха Мерца щодо війни в Україні

У червні він закликав шукати "мирних переговорів" з РФ і відмовився повторювати свої попередні вимоги до федерального уряду щодо постачання Києву ракет Taurus.

Вже у липні Мерц підтримав постачання бойових літаків Україні. За його словами, українцям треба допомогти відновити суверенітет над їхнім повітряним простором.

17 вересня стало відомо, що Мерц став кандидатом консерваторів на виборах канцлера.

Вас також можуть зацікавити новини: