Він вихваляється припиненням численних воєн.

Дональд Трамп відзначив півріччя на посаді президента та заявив, що зараз Сполучені Штати Америки є "найгарячішою" та найповажнішою країною у світі.

Звернення з приводу річниці політик опублікував в своїй соціальній мережі Truth Social. "Ого, як летить час! Сьогодні виповнюється шість місяців мого другого терміну. Важливо, що його називають одним із найбільш значущих періодів будь-якого президента", - написав Трамп.

За словами американського лідера, за цей час його адміністрації вдалося зробити багато хорошого та "величного", зокрема - припинити "численні війни" у світі. Водночас він додав, що шість місяців - це не так багато, щоб повністю відродити велику країну, яка ще рік тому "була мертвою, майже без надії на відродження":

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"Сьогодні Сполучені Штати Америки є найгарячішою і найбільш шанованою країною в світі. З річницею!".

Трамп вважає себе миротворцем

Американський політик неодноразово називав себе миротворцем і стверджував, що саме він здатен зупинити повномасштабні війни, включно з війною в Україні. Він позиціонує себе як лідер, здатний "укладати великі угоди" та запобігти Третій світовій війні.

Протягом останніх років його неодноразово висували на Нобелівську премію миру. Наприклад, у 2020 році норвезький депутат Крістіан Тюбрінг-Йедде номінував Трампа за угоду, що сприяла нормалізації відносин між Ізраїлем та ОАЕ.

У 2024-2025 роках нові номінації пролунали від республіканських конгресменів США за його нібито роль у припиненні ескалації між Ізраїлем та Іраном.

Цього року прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху офіційно заявив, що вважає Трампа гідним лауреатом Нобелівської премії миру й направив відповідну номінацію.

Попри ці номінації, сам процес подання на Нобелівську премію не гарантує жодного визнання - правом висувати кандидатів користуються тисячі осіб по всьому світу, а остаточне рішення ухвалює Норвезький Нобелівський комітет.

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