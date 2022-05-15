Завдяки автоматизованому завантаженню снарядів удари по противнику можуть наноситися кожні 10 секунд.

Уряд Італії готує новий (вже 3-ий за рахунком) потужний пакет військової допомоги для України. Очікується, що про нього оголосять 19 травня.

Повний список засекречений, проте достовірно відомо, що туди точно увійдуть гаубиці FH70, міномети, ПЗРК Stinger, кулемети, броньовані позашляховики Lince, а також боєприпаси.

Як повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, FH70 являє собою застарілу артилерійську систему, якщо порівнювати її з американсько-британськими M777. Втім, завдяки автоматизованому завантаженню снарядів досвідчений екіпаж може робити постріли через кожні 10 секунд.

FH70 б'є 43-кілограмовими осколково-фугасними снарядами L15A1. Максимальна дальність польоту – 24-30 км в залежності від снарядів. Зокрема, система знаходиться на озброєнні армій Німеччини, Італії, Великобританії, Японії, Естонії, Норвегії, Нідерландів і ряду інших країн.

Інша, не менш багатообіцяльна техніка – обіцяні броньовані позашляховики Lince, здатні протистояти мінам. Окупанти теж мають такі у своєму оснащенні, проте більша частина з них діставалася в результаті силам ЗСУ.

Напередодні у Міноборони та МВС констатували початок третьої вирішальної фази війни. За словами Олексія Резнікова, наступні тижні ЗСУ повинні покладатися на власні сили, поки поставлене заходом важке озброєння зрівняє на фронті сили.

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