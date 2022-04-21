Невдоволення таким рішенням канцлера наростає як всередині коаліції, так і в опозиції.

Канцлеру Німеччини Олафу Шольцу може загрожувати відставка через відмову постачати Україні важке озброєння.

Про це повідомило німецьке видання Spiegel. Зокрема, невдоволення рішенням канцлера наростає всередині коаліції, а опозиція вже наступного тижня може запустити процедуру оголошення недовіри Шольцу.

Як зазначає видання, саме нерішучість Шольца у військовій допомозі Україні може привести його до відставки.

Наступного тижня лідери опозиційного блоку Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) мають намір внести проект резолюції про постачання важкого озброєння Україні, якщо цього не зробить канцлер.

За даними Spiegel, резолюція від ХДС/ХСС може набрати більшість голосів, оскільки і в самій коаліції ідея поставок важкого озброєння Києву має широку підтримку.

"У цьому випадку позиція Шольца настільки сильно похитнеться, що йому фактично доведеться просити вотуму довіри, тобто забезпечити собі більшість у Бундестазі", - пише видання.

Також наголошується, що суперечки про внесок Німеччини в озброєння української армії останнім часом набирають обертів, особливо зважаючи на новий наступ Росії, у зв'язку з яким потреби України в озброєнні є ще більш нагальними.

Як заявив Торстен Фрай з ХДС в цьому питанні натяк Шольца на те, що українці нічого не зможуть зробити зі зброєю, яку просять, "самовпевнений". "Чи вважає офіс канцлера, що Україна хоче від нас марну зброю?",- задався питанням Фрай і зазначив при цьому, що "перш за все важливо, щоб Німеччина відмовилася від свого небажання постачати зброю" Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що за вказівкою Олафа Шольца Міноборони Німеччини викреслило все важке озброєння зі списку військової допомоги Україні. Зокрема, з нього зникли танки Leopard, БТР Puma і Marder, БТР Boxer, Fuch. Таким чином, список, поданий Україною Німеччині з проханням надати озброєння для боротьби з російськими окупантами, скоротився з 48 до 24 сторінок.

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