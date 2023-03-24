Примітно, що словаки ставляться до російських іммігратів краще, ніх до українських.

У Словаччині 44% населення висловили невдоволення щодо українських біженців. Вони вважають, що українці роблять гіршою їхню країну.

Про це свідчать дані нового Євробарометру, повідомило видання Euractiv. Як прокоментував результати соціолог Міхал Вашечка, директор Братиславського інституту політики, очевидно, що Словаччина не належить до країн, відкритих до національного розмаїття.

"Ці цифри ще більше дивують, тому що українці показали погані результати порівняно з іншими групами", - додав він.

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При цьому соціолог зазначив, що незрозуміло, чи це незадоволення є результатом досвіду спілкування словаків з українцями, чи воно походить від образів "української мафії, корумпованої держави", які формували думку про українців останні 30 років.

Опитування також вказало, що 56,6% опитаних вважають, що українські біженці негативно впливають на економіку, але це не підтверджує останній аналіз ринку праці, який показва, що українці компенсують дефіцит робочої сили в таких галузях, як охорона здоров'я та готельно-ресторанний бізнес. "Іноземні працівники в Словаччині, особливо з України, зробили великий внесок у зростання зайнятості в 2022 році", - йдеться в аналізі.

Опитування виявило глибшу неприязнь словаків до іноземців. Так, 42% респондентів заявили, що іноземці порушують словацьку культуру. Найбільшу нетерпимість словаки висловили до іммігрантів з Африки та Близького Сходу, а лояльність вони висловили до іммігрантів із РФ.

Позиція Словаччини щодо війни в Україні

Влада Словаччини продовжила до 4 березня 2024 року пільгові умови перебування в країні для біженців з України.

В лютому глава МЗС Словаччини Растислав Качер послав "слідом за російським кораблем" угорського прем'єра Віктора Орбана, що підтримує агресію Путіна.

23 березня Словаччина передала Україні чотири Міг-29. Цю інформацію підтвердив Генштаб ЗСУ.

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