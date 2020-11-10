Експерти віддали перевагу саме цьому слову, оскількик схожий досвід "об'єднав мільярди людей у всьому світі".

Авторитетний британський словник англійської мови Collins English Dictionary визнав "локдаун" (lockdown) або режим ізоляції, що діє у низці країн у зв'язку з пандемією коронавірусу, головним словом 2020 року.

Читайте такожАмериканський словник визначив слово 2019 рокуЕксперти віддали перевагу саме цьому слову, оскільки схожий досвід "об'єднав мільярди людей у всьому світі". Фахівці виявили понад 250 тис. випадків вживання слова "локдаун" в цьому році, в порівнянні з чотирма тисячами вживань в 2019 році.

"Локдаун - обмежувальні заходи, спрямовані на стримування, які вживала влада всього світу для зниження поширення COVID-19 - названий словом 2020 року Collins", - наголошується на сайті словника, передає РИА Новости.

Підкреслюється, що "локдаун" є іменником, що має на увазі "введення жорстких обмежень на здійснення поїздок, взаємодію в суспільстві і на доступ до громадських місць".

За перемогу боролися й інші вирази, пов'язані з пандемією: "коронавірус", "працівник спеціальності, віднесеної до розряду життєво важливих для функціонування суспільства" (key worker), "примусова неоплачувана відпустка" (furlough), "дистанціювання" і дієслово "самоізолюватися".

Також до переліку включили слова іншого типу, наприклад, тіктокер - активний користувач соцмережі TikTok.

Слово року в 2019 році

У минулому році словник вибрав словом року вираз "кліматична страйк" (climate strike), що позначає явище, яке здобуло популярність в тому числі від дій еко-активістки Грети Тунберг.

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Автор: УНІАН