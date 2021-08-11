На думку колишнього посла, лідер ЛДПР почав нахабніти й "гавкає" що завгодно.

Колишній посол Азербайджану в Білорусі, Молдові та Пакистані Ісфандіяр Вагабзаде відповів на образливі слова щодо азербайджанців з боку російського політика, лідера праворадикальної політсили – Ліберально-демократичної партії Росії Володимира Жириновського.

Екс-посол в ефірі одного з каналів назвав Жириновського "старим ослом" та сказав, що нація політика "смердить, як свиня". Ролик із заявами Вагабзаде з'явився у YouTube.

Вагабзаде зазначив, що зараз нахабству лідера ЛДПР немає меж.

"Володю, слухай, Жирна свиня, старий осел, ти колись нас обізвав баранами, але я не розумію, чомусь всі ми промовчали. Минув деякий час, ти ще почав нахабніти... Що завгодно ти бурчиш, гавкаєш, що завгодно говориш... а тепер я тобі кажу: ти смердиш, як свиня, ти свиня, і смердить твоя нація, як свиня...", – сказав колишній посол.

Нагадаємо, наприкінці липня Володимир Жириновський в ефірі однієї з російських радіостанцій назвав Південний Кавказ зоною впливу Росії й пропонував впливати на владу Азербайджану, щоб в регіоні військові РФ були у цілковитій безпеці.

Азербайджанська сторона незадоволена словами лідера ЛДПР. Міністерство закордонних справ країни вручило ноту тимчасовому повіреному у справах РФ в Азербайджані.

Раніше Жириновський робив різкі заяви щодо конфлікту між Азербайджаном і Вірменією за Нагірний Карабах. Зокрема, він стверджував, що Карабах історично є вірменською землею, а азербайджанці – "агресори та барани".

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Автор: Екатерина Присяжнюк