Україні може світити близько 47 млрд доларів, замість 60,06 млрд.

Двопартійна група поміркованих законотворців з Палати представників США оприлюднили законопроект про термінове фінансування, який передбачає допомогу для України, Ізраїля і Тайваню в додаток до заходів із забезпечення безпеки на кордоні США.

Як повідомляє The Hill, цим законопроектом центристи шукають інших варіантів для надання допомоги союзникам США після того, як республіканці розкритикували пакет міжнародної допомоги, схвалений у Сенаті цього тижня.

Нова законодавча пропозиція покликана знайти вихід із багатомісячного глухого кута щодо затвердження військової допомоги для Києва на тлі попереджень, що українським силам бракує запасів озброєння. Зокрема, у законопроекті допомога для України поєднана з більш жорсткими заходами для безпеки на кордоні США, чого наразі і вимагають республіканці та спікер Палати представників Майк Джонсон.

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Член Палати представників від республіканців Брайан Фіцпатрік, який допоміг домовитися про пакет, повідомив, що підтримав би сенатський законопроект міжнародної допомоги обсягом 95 млрд доларів. Раніше цей проект підтримало 70 сенаторів.

Водночас Фіцпатрік визнав, що спікер Джонсон стикається зі складною ситуацією у Палаті представників і тому він запропонував компроміс, який може припинити тривалий застій.

За його словами, новий законопроект є єдиною законодавчою двопартійною пропозицією, яка поєднує питання захисту кордону США і допомогу для України. При цьому сказано, що цей законопроект майже не має шансів на те, аби бути підтриманим в обох палатах Конгресу.

В ньому передбачена інша сума для підтримки України. Його презентували як "Закон про захист кордонів, про захист демократій". У тексті документа передбачається виділення 66,32 млрд доларів для Міністерства оборони для підтримки інших країн, у тому числі близько 47 млрд доларів для України, 10 млрд доларів для Ізраїлю, 5 млрд для Індо-Тихоокеанського регіону і 2 млрд доларів на підтримку операцій Центрального командування США.

Сенат США схвалив законопроект про допомогу Україні

13 лютого Сенат США (верхня палата Конгресу) схвалив законопроект про міжнародну допомогу, який передбачає асигнування у розмірі 60,06 млрд доларів допомоги Україні. Загалом цей законопроект передбачає виділення міжнародної допомоги на суму 95 млрд доларів, у тому числі для Ізраїлю та Тайваню.

Водночас спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився ставити його на голосування через відсутність жорстких заходів щодо захисту південного кордону США. Джонсон заявив, що прагне особисто зустрітися з президентом США Джо Байденом перед тим, як розглядати пакет допомоги з фінансуванням для України та Ізраїлю.

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