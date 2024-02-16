Дружина Навального погрожує Путіну, а мати відмовляється вірити.

Російський диктатор Володимир Путін і його поплічники повинні понести персональну відповідальність за смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Про це заявила його дружина Юлія.

"Якщо це правда, я хочу, щоб Путін, все його оточення, його друзі знали, що вони понесуть відповідальність, за те, що вони зробили з нашою країною, з моєю родиною, з моїм чоловіком. І цей день настане дуже скоро. І я хочу закликати все світове співтовариство, людей у всьому світі, щоб ми разом згуртувалися і перемогли це зло, перемогли страхітливий режим в Росії", – заявила вона, виступаючи на Мюнхенській конференції.

Мати опозиціонера Людмила Навальна відмовилася визнавати смерть сина.

"Не хочу чути ніяких співчуттів. Бачили сина в колонії 12 числа, були на побаченні. Був живий, здоровий, життєрадісний", – таку цитату з її "Фейсбуку" наводить "Нова газета". Сам пост в соцмережі в даний час вже відсутній.

Смерть Навального: останні новини

Як писав УНІАН, вдень 16 лютого російська влада заявити, що найвідоміший російський опозиціонер Олексій Навальний помер у в'язниці – нібито через відрив тромбу, який спровокував зупинку серця.

На це повідомлення відреагували лідери багатьох країн, включаючи Шольца, Макрона і Байдена. У числі перших новину прокоментував президент України Володимир Зеленський. На його думку, Навального вбили за наказом Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: