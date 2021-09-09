Морозиво було надіслано до двох римських тюрем.

Папа Римський Франциск в найспекотніші дні літа в Європі передав 15 тисяч порцій морозива в'язням двох тюрем в Римі.

Про це повідомляється на сайті Ватикану Vatican News.

Морозиво було надіслано до двох римських тюрем - Регіни Коелі на річці Тибр у центрі та сучасної в'язниці Ребіббія на околиці міста. Посилку від імені папи доставив польський кардинал Конрад Краєвський. Він відомий як "милостиня папи" або той, хто роздає милостиню бідним.

Також зазначається, що посилка з морозивом для ув'язнених – це "невеликий євангельський жест", щоб дати надію людям у в'язницях.

Крім цього, Ватикан пропонував безхатченкам та бідним людям безкоштовні тести на коронавірус.

Спека у Італії

Це літо стало одним з найспекотніших за всю історію Італії: на Сицилії температура повітря досягла +48,8 градусів, що вважається найвищою температурою, зафіксованою в Європі за всю історію досліджень. У середині серпня в центральній і південній Італії фіксували температурні рекорди на тлі аномальної спеки.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Папа Римський Франциск записав відеозвернення, у якому закликав усіх вакцинуватися проти коронавірусу. Він наголосив, що щеплення - це маленький "акт любові" до себе, своїх ближніх та усіх людей.

Автор: Олег Давигора