Франциск та інші священники зі США, Бразилії, Мексики наголосили, що вакцини ефективні проти коронавірусу і церква підтримує щеплення.

П апа Франциск закликає людей вакцинуватися проти COVID-19 / фото REUTERS

Папа Римський Франциск записав відеозвернення, у якому закликає усіх вакцинуватися проти коронавірусу. Він наголошує, що щеплення - це маленький "акт любові" до себе, своїх ближніх та усіх людей.

"Отримання сертифікованої вакцини ㅡ це акт любові. І допомога більшості людей у цьому ㅡ акт любові. Любові до себе, до ваших сімей та друзів, любові до всіх людей. Отримати щеплення ㅡ це простий, але гарний спосіб піклування про інших, особливо найбільш вразливих. Я молюся, щоб кожен з нас міг зробити свій маленький жест любові. Маленькі жести для кращого майбутнього", ㅡ наголосив Папа Римський, передає Vatican News.

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До заклику Франциска вакцинуватися, долучилися й інші священники зі США, Бразилії, Мексики. Вони наголосили, що "попри те, що є ще багато, чого ми не знаємо про коронавірус", точно відомо, що вакцини ефективні і церква підтримує щеплення.

Франциск також зазначив, що "завдяки божій благодаті та роботі багатьох" ми маємо вакцини для захисту від COVID-19, але вони можуть допомогти завершити епідемію лише тоді, коли будуть доступні всім, а люди співпрацюватимуть одне з одним.

Сам Франциск зробив щеплення від коронавірусної хвороби у Ватикані ще у січні.

Вакцинація проти коронавірусу

Автор: Вікторія Гордієнко