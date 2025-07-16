'Союзниця' в Білому домі: Трамп чесно відповів, яка позиція Меланії щодо війни в Україні

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що саме дружина спонукала Трампа до більш жорсткої риторики щодо Росії.

Президент США Дональд Трамп прокоментував, чи вплинула дружина Меланія Трамп на його позицію щодо війни в Україні.

Як повідомляє Clash Report, під час спілкування з журналістами Трамп підкреслив виваженість і гуманітарну позицію першої леді.

"Вона дуже розумна. Вона дуже нейтральна. Вона чимось схожа на мене – вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати", – сказав Трамп.

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Ця заява пролунала на тлі зростаючого тиску на президента щодо його політики стосовно Росії та України, а також після серії його власних ініціатив, спрямованих на мирне врегулювання конфлікту, зокрема — 50-денного ультиматуму Кремлю.

Позиція Меланії Трамп щодо війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, Меланія Трамп з 2022 року публічно висловлювала співчуття Україні після вторгнення Росії. Вона називала вбивства цивільних "жахливими" і закликала допомагати Червоному Хресту.

У 2025 році її позиція знову стала актуальною. Саме Меланія нагадувала Дональду Трампу про жертви російських ударів по українських містах, що вплинуло на його рішення підтримати нові постачання ППО Patriot. Її словенське походження та особистий досвід життя за "залізною завісою" формують її критичне ставлення до Кремля.

За даними американських ЗМІ, Меланія Трамп - несподіваний "союзник" України у Білому домі. Попри формальний статус першої леді, Меланія виявляється одним із найвпливовіших голосів у близькому колі президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні.

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