Китай самостійно забезпечує Росію усім тим, що раніше в Росію поставляв увесь світ.

Китай активно наживається на російському вторгненні в Україну, продаючи агресору практично все, що потрібно в сучасній економіці, адже Росія більше не може імпортувати це із Заходу. Про це пише The New York Times.

"Китайський експорт до сусіда настільки сильний, що цього літа китайські будівельники побудували склади та 20-поверхові офісні вежі на кордоні", – описує газета поточну ситуацію.

Так, найбільше від сплеску торгівлі з Росією виграли китайські виробники автомобілів. Після того як з російського ринку пішли геть Mercedes-Benz, BMW та інші західні виробники, їм на зміну прийшли китайські бренди. Зараз потоком в Росію йдуть і вантажівки для бізнесу, і легкові автівки для населення.

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"Ніколи раніше ми не бачили, щоб автовиробники з однієї країни так швидко з’їдали таку велику частку ринку — китайці отримали несподіванку", — каже автомобільний консультант по Азії Майкл Данн.

NYT зауважує, що США рішуче застерегли Китай від відправки озброєнь до Росії, але поки ніхто не навів вагомих доказів того, що китайці це роблять. Однак деяке цивільне обладнання, яке Китай продає Росії, як-от безпілотники та вантажівки, також використовується у військових цілях.

Розрив Росії із Заходом став подарунком також і для будівельної галузі Китаю, яка переживає жорстку кризу після COVID-ного карантину. Уздовж кордону розширюється та будується торговельна інфраструктура. Влітку в прикордонних містах Китаю будівництво велося швидкими темпами і призупинилося лише через холодну зиму.

Також будуються нові трубопроводи, потрібні для одного з найважливіших товарів, якими торгують дві країни – енергоносіїв.

"Дешева російська енергія в обхід санкцій, накладених Заходом, допомогла китайським заводам конкурувати на світових ринках, навіть якщо їхні виробничі конкуренти в інших місцях, зокрема в Німеччині, зіткнулися з різко вищими цінами на енергію протягом більшої частини останніх двох років", – пише NYT.

Росія нарощує поставки природного газу через свій трубопровід "Сила Сибіру" до Китаю та веде переговори про будівництво другого, який транспортував би газ із родовищ, які раніше обслуговували Європу. Китай і Росія також домовилися побудувати третій, менший трубопровід, який транспортуватиме газ із східної частини Росії до північно-східного Китаю, і будівництво цього проекту стрімко почалося.

Співпраця Росії та Китаю – останні новини

Як писав УНІАН, Росія продовжує отримувати технології, необхідні для підтримки економіки. The New York Times стверджує, що РФ не важко отримати майже все комерційне обладнання, зокрема телекомунікаційне, засоби спостереження, мікрочіпи для передових обчислювальних машин і систем озброєння, а також дрони. І в цьому допомагає Китай.

Нещодавно ЄС передав Китаю список китайських компаній, які допомагають Росії обходити санкції. Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна негайно розібратись з цими компаніями. Він також вказав, що країни ЄС незабаром обговорять, чи запроваджувати санкції проти цих суб'єктів господарювання.

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