Майже половина республіканців у Палаті представників проголосували за виключення 300 мільйонів доларів з бюджету на оборону, призначених для навчання українських солдатів та закупівлі зброї.

Прихильники України в Конгресі США заявляють, що не здадуться після того, як законопроект про збереження відкритості федерального уряду виключив прохання президента Джо Байдена надати Україні додаткову допомогу у сфері безпеки.

Як йдеться в матеріалі AP, багато законодавців визнають, що отримати схвалення допомоги Україні в Конгресі стає все важче, оскільки війна між Росією та Україною триває. Республіканський опір допомозі набирає обертів у залах Конгресу.

Майже половина республіканців у Палаті представників проголосували за виключення 300 мільйонів доларів з бюджету на оборону, призначених для навчання українських солдатів і закупівлі зброї. Гроші пізніше були схвалені окремо, але противники підтримки України відзначали зростання їх числа.

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Спікер Палати представників Кевін Маккарті, республіканець від Каліфорнії, виключив додаткову допомогу Україні з заходу, покликаного забезпечити роботу уряду до 17 листопада. Тим самим він закрив двері для сенатського пакету, який мав виділити 6 мільярдів доларів Україні — приблизно третину від суми, запитаної Білим домом. І Палата представників, і Сенат переважною більшістю голосів схвалили тимчасовий захід, при цьому члени обох партій відмовилися від збільшення допомоги Україні на користь запобігання дорогого закриття уряду.

Останні дії в Конгресі сигналізують про поступову зміну непохитної підтримки, яку Сполучені Штати досі обіцяли Україні в її боротьбі з Росією. Виключення фінансування України відбулося трохи більше ніж через тиждень після того, як законодавці зустрілися в Капітолії з президентом України Володимиром Зеленським, який намагався запевнити їх у тому, що українська армія виграє війну, але підкреслив, що додаткова допомога буде мати вирішальне значення для продовження боротьби.

Маккарті, під тиском свого правого флангу, перейшов від заяви "ні порожнім чекам" для України, з упором на підзвітність. Після голосування з державного фінансування він відмовився повідомити, чи винесе він допомогу Україні на голосування в Палаті представників в найближчі тижні.

"Якщо настане момент, нам потрібно буде обговорити це питання, ми проведемо повне обговорення цього питання, але я думаю, що адміністрація повинна обґрунтувати, що є перемогою", — сказав Маккарті.

Війна в Україні та тимчасовий бюджет США

1 жовтня 2023 року США затвердили тимчасовий бюджет без допомоги Україні.

Посол України в США Оксана Маркарова пояснила, що це означає для України. За словами Оксани Маркарової, нічого не загрожує поставкам зброї та обладнання, які прийняті раніше.

Дипломат прокоментувала проект, який запобіг шатдауну. Маркарова запевняє, що є певні підстави сподіватися на нове обговорення конкретних рішень для України.

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