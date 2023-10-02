Шпилькою в бік кандидата в лідери США Дональда Трампа відзначився республіканець Ліндсі Грем.

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем відзначився словесною шпилькою на адресу кандидата в президенти США Дональда Трампа через його критику щодо надання допомоги Україні.

Грем порівняв ситуацію з рішенням США вивести свій військовий контингент з Афганістану, підкресливши, що блокування допомоги Україні було на рівні аналогічної помилки. Про це він заявив ефірі Face the Nacion.

При цьому Грем зазначив, що відвернуться від України - "в десять разів гірше", якщо порівнювати наслідки двох рішень.

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"Найбільша помилка, яку ми зробили з часів війни з тероризмом - це виведення військ з Афганістану. Якщо ми припинимо допомагати Україні, це буде в 10 разів гірше, ніж в Афганістані", - вказав він.

Сенатор вважає, що таке рішення може стати "смертним вироком" для Тайваню, який також пообіцяли підтримувати США. "Припинення фінансування України - це смертний вирок для Тайваню", - заявив він.

Грем підсумував, що США потребують сильної України, тому Конгрес повинен схвалити 24,1 мільярда доларів військової допомоги, які раніше запросив для Києва американський лідер Джо Байден.

Білий дім тисне на Конгрес через Україну перед "шатдауном"

Нагадаємо, військовий запит про надання Україні 24,1 млрд доларів військової допомоги Джо Байден зробив у серпні 2023 року. Однак у Конгресі США не всі згодні піти на виділення додаткових коштів такого масштабного рівня. Критика звучить з боку табору республіканців і їх лідера серед кандидатів у президенти Дональда Трампа.

У вересні CNN зазначав, що Адміністрація Байдена намагається натиснути на спікера Палати Представників Конгресу Кевіна Маккарті, щоб парламент схвалив допомогу Україні до так званого "шатдауна" - призупинення роботи уряду США.

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