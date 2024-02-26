Передача спорядження може зробити Паркера незареєстрованим іноземним агентом.

Високопоставлений співробітник Сенату США знаходиться під слідством Конгресу через його частих поїздок в зони бойових дій в Україні і надання, за його словами, снайперського спорядження ВСУ на суму 30 000 доларів.

Як повідомляє The New York Times, Кайл Паркер є старшим радником Сенату Комісії США з безпеки і співробітництва в Європі, відомої як Гельсінська комісія, яка активно підтримує Україну.

Він розповів, що родич в Україні дав йому 30 000 доларів, зібраних ветеранами і волонтерами, які він використовував для покупки далекомірів на Amazon і балістичних датчиків вітру у виробника з Філадельфії. За його словами, він доставив їх до Харкова на великодні вихідні 2022 року "хлопцям, які збираються розібратися зі снайперами на передовій".

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"У конфіденційному звіті директора та генерального радника комісії, з яким ознайомилася The New York Times, йдеться про те, що передача обладнання може зробити Паркера незареєстрованим іноземним агентом. У ньому говорилося, що Паркер подорожував по лінії фронту України в камуфляжі і з українськими військовими знаками розрізнення і найняв українського чиновника для отримання стипендії уряду США, незважаючи на заперечення представників Конгресу з етики і співробітників Служби безпеки", - пише видання.

Відзначається, що це "підвищило ймовірність того, що він "свідомо чи мимоволі став мішенню для експлуатації з боку іноземної розвідувальної служби".

У той же час представник Паркера заявив, що той не зробив нічого поганого, ставши об'єктом "кампанії відплати" за висунення звинувачень у неправомірних діях проти авторів доповіді.

NYT зазначає, що розслідування неправомірних дій Паркера підриває роботу Гельсінської комісії в небезпечний момент для України і її відносин з Конгресом, і скандал в комісії може поставити під загрозу "майбутню допомогу Україні".

Україна очікує допомоги від США

США досі не схвалили пакет допомоги на 60 мільярдів доларів, якої так потребує Україна. Спікер Палати представників Майк Джонсон не поставив відповідний законопроект на голосування і оголосив перерву в роботі до кінця лютого.

Водночас президент США Джо Байден планує у вівторок зустрітися з лідерами Конгресу для того щоб особисто обговорити можливість розблокування пакету допомоги Україні.

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