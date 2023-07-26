Чеські дипломати нагадали російським колегам, хто розв'язав війну в Україні.

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації звинуватили Чехію в "русофобії". У Празі нагадали, хто напав на Україну та окупував її території.

"Чехія має хронічні проблеми, які влада країни не має наміру вирішувати, займаючись замість цього деструктивними зовнішньополітичними діями", - написали представники МЗС РФ у Twitter.

При цьому в російському зовнішньополітичному відомстві звинуватили Чехію в "сповзанні" до русофобського курсу.

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У свою чергу в МЗС Чехії нагадали Москві про війну в Україні.

"Хронічні проблеми Чехії: ми не викрадаємо дітей, не бомбимо лікарні й не окупуємо сусідів. Ідіть з України", - підкреслили чеські дипломати в Twitter.

Позиція Чехії щодо війни в Україні - останні новини

Влада Чехії з початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України допомагає боротися із загарбниками. Прага надавала Києву як гуманітарну, так і військову допомогу, а також надала прихисток українцям, які рятувалися від війни.

7 липня прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала повідомив, що Україна отримає штурмові вертольоти і тисячі великокаліберних боєприпасів.

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