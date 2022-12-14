Затриманий підозрюється у відмиванні "брудних" російських грошей.

Слідчі з Іспанії встановили групу громадян Російської Федерації та підставні фірми, які причетні до справі Магнітського. Правоохоронці вже затримали головного підозрюваного.

За даними Європолу, на Канарських островах затримано головного підозрюваного у справі Магнітського. Саме він був головним у схемі з відмивання "брудних" грошей за допомогою іспанської нерухомості.

Всього російського бюджету вкрали і відмили 219 мільйонів євро, які провели через банки в Європі і направили для покупки нерухомості в Іспанії. Вже конфіскували 75 об'єктів нерухомості на загальну суму 25 мільйонів євро.

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При цьому зазначено, що "брудні" гроші відправляли на рахунки росіян, які нібито проживали в Іспанії і купували нерухомість, або переводили агентствам нерухомості в Іспанії, у яких були тісні зв'язки з російською громадою, і вони вже купували нерухомість.

"Була ідентифікована група осіб - всі громадяни Росії, практично не пов'язані з Іспанією, а також ряд підставних компаній, які не ведуть реальної економічної діяльності", - йдеться в повідомленні.

Справа Магнітського - що відомо

Сергій Магнітський у 2009 році помер у російській в'язниці. Він розкрив масове податкове шахрайство, вчинене російськими фіскалами.

Пізніше в США прийняли закон, який ввів санкції щодо осіб, підозрюваних у причетності до смерті Магнітського. Обмеження передбачали заборону на в'їзд в США і блокування фінансів в американських банках.

Підозрювані у смерті юриста увійшли до так званого "списку Магнітського", до якого в подальшому стали вносити всіх підозрюваних у порушенні прав людини, а також корупції.

У грудні 2016 року США розширили дію "закону Магнітського" на весь світ.

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