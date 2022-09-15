У разі його ухвалення проти РФ можна буде подавати позови в судах США за дії Кремля в Україні.

Два сенатори - демократ Річард Блюменталь і республіканець Ліндсі Грем - внесли на розгляд верхньої палати Конгресу двопартійний законопроект, відповідно до якого Росія кваліфікується як держава-спонсор тероризму.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Представляючи законопроект на прес-конференції, сенатор Блюменталь заявив, що "необхідність в цій мірі зараз як ніколи актуальна", посилаючись на вбивства мирних українців та інші прояви жорстокості, що супроводжують російське вторгнення в Україну.

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Сенатор Грем, інший співавтор законопроекту, підкреслив, що включення Росії до списку держав-спонсорів тероризму послужить переконливим свідченням американської підтримки як Києву, так і іншим союзникам США, і одночасно дозволить вводити проти Росії жорсткі санкції. Зокрема, у разі ухвалення цього законопроекту проти Росії можна буде подавати позови в судах США за дії Москви в Україні.

"Поки неясно, коли законопроект буде винесено на голосування. Блюменталь і Грем, починаючи з липня, одразу після відвідування Києва, лобіювали визнання Росії державою-спонсором тероризму. Підтримку цій ініціативі тоді ж висловила спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, заявивши, що цей захід "давно назрів", - зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, Україна вимагає від Вашингтона визнати Російську Федерацію країною - спонсором тероризму.

7 вересня президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація не планує внесення Росії до списку держав-спонсорів тероризму. Представники Білого Дому не вважають цей захід найбільш ефективним способом притягнути Росію до відповідальності, і що такий крок може перешкодити доставці гуманітарної допомоги в Україну.

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