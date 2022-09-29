Зокрема, йдеться про визнання держсекретарем США Росії країною-спонсором тероризму та скасування цього статусу у разі, якщо російські збройні сили покинуть територію України.

Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії розробила п’ятий документ на тему "Справа про визнання Російської Федерації державою – спонсором тероризму".

Як повідомили у прес-службі глави держави, у ньому пояснюється суть та особливості передбаченого американським законодавством статусу "країна – спонсор тероризму" (State Sponsor of Terrorism, SST), а також необхідність внесення Росії до списку країн зі статусом SST, а також оцінено наслідки офіційного визнання Росії державою – спонсором тероризму і для самої Росії, і для США чи Канади.

Експерти робочої групи спрогнозували ризики та запропонували потенційні стратегії пом'якшення багатьох із них.

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Як зазначили у прес-службі, у документі наводяться фактичні дані, що підтверджують відповідність дій Російської Федерації визначенню "тероризм".

"На практиці злочини Росії в Україні фактично більші, ніж "спонсорування тероризму", оскільки головним виконавцем цих терористичних актів є російські збройні сили, ключова інституція російської держави. Вид, масштаби та мета навмисного, політично мотивованого насильства, яке Росія застосовує проти українських некомбатантів, шокують. Держсекретар США має визнати Російську Федерацію державою – спонсором тероризму. Аналогічний крок має зробити уряд Канади", - йдеться у повідомленні.

Експерти детально описують основні наслідки: обмеження на проведення транзакцій, втрата суверенного імунітету, вторинні санкції, індивідуальні санкції, символічний вплив.

"Таке визнання посилить тиск з метою включення Росії до чорного списку Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Визнання також обмежить допомогу від Сполучених Штатів та від організацій, членом яких є США; буде заборонено весь експорт і продаж зброї; ще більше посилиться контроль над експортом, реекспортом і передачею товарів подвійного використання; будуть запроваджені додаткові фінансові обмеження", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зауважують, що присвоєння такого статусу Росії полегшило б і дало змогу США накласти вторинні санкції на третіх осіб, які здійснюють операції з російською державою та суб’єктами приватного сектору.

"Надавши РФ статус держави – спонсора тероризму, Сполучені Штати та їхні союзники можуть накласти фінансові й торговельні санкції на будь-яку державу, яка продовжить співпрацювати з Росією. Така загроза вторинних санкцій збільшить імовірність дотримання вже наявних санкцій, таким чином посиливши їхню ефективність", - йдеться у повідомленні.

Експерти наголошують, що присвоєння такого статусу значно підвищило б рівень контролю з боку міжнародних контрагентів за багатьма російськими юридичними та фізичними особами приватного сектору. Потенційні ділові партнери мають бути особливо уважними у своїй належній перевірці та процедурі "Знай свого клієнта" (KYC).

Зазначено складні дипломатичні, правові та економічні наслідки для США та інших членів санкційної коаліції у зв’язку з присвоєнням цього статусу. Однак, стверджується в документі, закони, які дозволяють присвоєння такого статусу у Сполучених Штатах, передбачають достатню гнучкість для розробки ефективних стратегій пом’якшення більшості з цих проблем.

"Визнання Росії державою – спонсором тероризму, як вказано у документі, приверне більше глобальної уваги до характеру російського режиму та звірств і терору, які він вчинив проти невинних українських громадян. Це дасть змогу збільшити санкційний тиск, обсяг та ефективність заходів впливу на путінський режим", - йдеться у повідомленні.

Щодо пом’якшення ризиків, то передусім законодавство передбачає можливість співпраці з російськими суб’єктами щодо спільних гуманітарних зусиль.

Зазначається, що при присвоєнні статусу держави – спонсора тероризму можна додати виняток, що дало б змогу підтримувати зв’язок з російськими дипломатами при просуванні американських національних інтересів.

"Щоб зменшити побоювання стосовно того, що американські позивачі у США можуть вичерпати деякі російські державні активи, які зараз зберігаються в американських та інших банках демократичного світу, уряд Сполучених Штатів міг би ухвалити рішення про те, що ці активи звільняються від потенційних судових позовів і використовуватимуться для відбудови України", - додали у прес-службі.

Також пропонується додати механізм скасування цього статусу.

"Може бути передбачена умова, що якщо російські збройні сили покинуть територію України і таким чином припинять тероризувати українське населення, то статус буде скасовано. Палата представників США та Сенат могли б покладатися на цю умову при скасуванні статусу у спільній резолюції. Якщо це зробити заздалегідь, у Росії може з’явитись більше стимулів припинити війну", - йдеться у повідомленні.

Санкційна група Єрмака-Макфола переконана, що переваги від присвоєння Російській Федерації статусу держави – спонсора тероризму більші за ризики, які можна пом’якшити.

Група Єрмак-Макфол: що відомо

Як повідомляв УНІАН, міжнародна експертна група Єрмака-Макфола була створена керівником Офісу глави держави і послом Майклом Макфолом після відповідної ініціативи президента України Володимира Зеленського.

До її складу увійшли як українські, так і міжнародні експерти. Вони напрацьовують документи, які містять рекомендації щодо впровадження санкцій проти РФ.

Так, 21 квітня Єрмак презентував план щодо посилення санкцій проти Росії. Він наголосив, що перелік запропонованих санкцій пропонується взяти за основу для подальших спільних з партнерами кроків. Документ містить 10 кроків для посилення санкційного тиску на РФ.

У списку санкцій є повне ембарго на експорт сирої нафти та природного газу, додаткові заборони для фінансових установ як Росії, так і Білорусі, подальші торговельні бар’єри та мита, інші потужні заходи.

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