США виступають проти спроб Великої Британії і Франції засудити Іран на засіданні Ради держав-членів Міжнародного агентства з атомної енергії.

Адміністрація Байдена тисне на європейських союзників, щоб вони відмовилися від планів засудити Іран за прогрес у його ядерній програмі. Вашингтон прагне запобігти ескалації напруженості у відносинах з Тегераном напередодні осінніх президентських виборів у США, пише The Wall Street Journal з посиланням на дипломатів, які беруть участь в обговоренні.

Зазначається, США виступають проти спроб Великої Британії і Франції засудити Іран на засіданні Ради держав-членів Міжнародного агентства з атомної енергії на початку червня. Сполучені Штати Америки натиснули на низку інших країн, щоб вони утрималися при голосуванні, заявивши, що саме так вчинить Вашингтон. Водночас американські чиновники заперечують лобіювання проти резолюції.

Розбіжності з'являються на тлі поглиблення занепокоєння західних чиновників щодо ядерної діяльності Ірану. За даними МАГАТЕ, Іран має достатньо високозбагаченого матеріалу, що розщеплюється, для трьох ядерних боєзарядів. Деякі американські чиновники заявляють, що побоюються, що Іран може стати більш нестабільним, оскільки країна наближається до виборів нового лідера після загибелі президента Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі. Адміністрація Байдена вже давно заявляла, що шукає дипломатичне рішення щодо іранської ядерної програми.

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За словами журналістів, європейські дипломати попереджають, що бездіяльність підірве авторитет МАГАТЕ, яке стежить за нерозповсюдженням ядерної зброї. Вони кажуть, що це також послабить довіру до тиску Заходу на Іран. І вони розчаровані тим, що, на їхню думку, США намагаються підірвати їхній підхід.

Один із американських чиновників заявив, що "абсолютно неправдивою" є інформація про те, що Вашингтон прагне уникнути зриву переговорів з Іраном напередодні виборів у США. Востаннє рада МАГАТЕ ухвалювала резолюцію з докором Ірану в листопаді 2022 року. Відтоді американські та європейські чиновники у Відні неодноразово попереджали, що вживатимуть заходів, якщо Тегеран не стримає свої ядерні досягнення і не активізує співпрацю з агентством.

Ядерна угода

Європейці були рішучими прихильниками ядерної угоди 2015 року, яка зняла більшість міжнародних санкцій з Ірану в обмін на жорсткі, але тимчасові обмеження на ядерні роботи Ірану. Європа прагнула зберегти угоду після того, як адміністрація Дональда Трампа вийшла з неї у 2018 році, йдеться у статті.

Адміністрація Байдена визначила відновлення ядерної угоди як головну зовнішньополітичну мету, коли прийшла до влади. Але переговори провалилися в серпні 2022 року, коли Іран посилив свої вимоги.

Вашингтон має власну стратегію посилення тиску на Іран у зв'язку з його ядерною діяльністю, яка включає звернення до МАГАТЕ з проханням підготувати всеосяжну доповідь з викладенням усього, що йому відомо про відмову Ірану від співпраці. Хоча така доповідь не матиме автоматичних наслідків, подібні зусилля у 2011 році дали поштовх міжнародним санкціям.

Американські чиновники кажуть, що якщо Іран не змінить напрямок, така доповідь може стати підставою для повернення до міжнародних санкцій, знятих за ядерною угодою, термін дії якої закінчується у жовтні 2025 року, пишуть автори.

Іран вже фактично є пороговою ядерною державою, і на Заході зростає занепокоєння, що він може спробувати стати державою, яка володіє ядерною зброєю. На додаток до накопичення високозбагаченого урану, іранські офіційні особи припускають, що Тегеран опанував процес створення ядерної зброї. Водночас Іран наполягає на тому, що його ядерна програма має цивільне призначення.

Іран зменшив нагляд МАГАТЕ за своєю ядерною програмою і роками перешкоджав розслідуванню агентства щодо незадекларованих ядерних матеріалів, знайдених останніми роками в Ірані.

Резолюція осуду на засіданні Ради директорів МАГАТЕ може відкрити шлях до того, щоб винести питання про ймовірне недотримання Іраном ядерних зобов'язань на розгляд Ради Безпеки ООН для міжнародної реакції. Однак навіть якщо ядерну програму Ірану винесуть на розгляд Ради Безпеки ООН, там вона, швидше за все, буде приречена адже Росія і Китай, які мають право вето.

Британські та французькі чиновники заявили Вашингтону, що хочуть наполягти на резолюції з осудом, заявивши, що настав час підвести риску, за словами людей, які беруть участь в обговоренні. Якщо ж європейці запропонують резолюцію про осуд, яка провалиться, це стане великим дипломатичним переворотом для Тегерана, що свідчитиме про те, що тиск Заходу зазнає краху.

Ядерні розробки Ірану

Раніше УНІАН писав, що Іран максимально наблизився до створення ядерної зброї. Ймовірно, варто очікувати цього впродовж кількох тижнів. Директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в інтерв'ю Deutsche Welle сказав, що Іран, ймовірно, знаходиться "швидше за тижні, ніж за місяці" від того, щоб отримати достатньо збагаченого урану для створення ядерної бомби.

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