Навряд чи режим повернеться до поміркованості, відхилившись від жорсткої лінії.

Загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі - небезпечний момент для режиму. Втім, не варто очікувати змін зовнішньої політики країни.

Як йдеться у аналізі Sky News, зараз Іран переживає делікатний час. Раїсі був другою за значимістю людиною в Ірані після аятолли Алі Хаменеї, верховного лідера.

Його смерть матиме далекосяжні наслідки. Попри те, що Хаменеї намагався заспокоїти країну в останні години, режим буде знати, що це небезпечний момент, до якого потрібно ставитися обережно.

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Існують механізми захисту режиму в таких подіях, і Революційна гвардія, яка була заснована в 1979 році саме з цією метою, буде головним гравцем у тому, що буде далі. Найближчим часом віце-президент Мохаммед Мохбер очолить країну, а вибори відбудуться протягом 50 днів.

Мохбер не настільки близький до верховного лідера, як Раїсі. Але він роками керував більшою частиною фінансів Хаменеї, і йому приписують допомогу в ухиленні від деяких санкцій, накладених на Іран. .

"Наступник Раїсі, швидше за все, буде обраним кандидатом верховного лідера і, звичайно, ще одним ультраконсервативним прихильником жорсткої лінії - повернення до поміркованості є дуже малоймовірною. Так само не слід очікувати суттєвих змін у зовнішньополітичній діяльності Ірану чи його участі у війні в Газі. Наскільки це можливо, все буде як завжди", - йдеться у матеріалі.

Проте, після багатьох років антиурядових демонстрацій після смерті Махси Аміні у 2022 році, це може бути момент для руху протесту піднятися та знову вийти на вулиці. Всередині Ірану також є багато дисидентських груп, у тому числі відгалуження "Ісламської держави" - вони можуть спробувати скористатися цією ситуацією.

Раїсі став президентом у 2021 році вдруге за запитом і лише з явкою 41%, найнижчою з часів революції 1979 року. Він не був загальнопопулярною фігурою, і багато хто в Ірані святкуватиме його смерть.

У довгостроковій перспективі смерть Раїсі матиме наслідки для верховного лідера. Для релігійних і консервативних іранців смерть Раїсі стала трагедією. Однак для багатьох це буде смерть людини, руки якої були закривавлені.

Загибель Раїсі - деталі

Президент Ірану Ебрахім Раїсі загинув унаслідок жорсткого приземлення вертольота ввечері 19 травня, повідомило іранське агентство Mehr. "Ебрахім Раїсі потрапив в аварію і прийняв мученицьку смерть, служачи і виконуючи свої обов'язки перед народом Ірану", - йдеться в повідомленні.

На борту також перебували міністр закордонних справ країни Хоссейн Амір Абдоллахіян, губернатор провінції Східний Азербайджан Малік Рахматі та представник верховного лідера Ірану в Східному Азербайджані аятола Мохаммед Алі Але-Хашем. Усі вони "загинули внаслідок інциденту", зазначає Mehr.

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