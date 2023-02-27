У маневрах також можуть взяти участь США як головний трансатлантичний партнер Берліна.

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін планує провести спільні навчання з Польщею та США в рамках посилення східного флангу НАТО. Раніше про важливість захисту цього рубежу Альянсу нагадав Держдеп США.

Відповідні маневри сторони хочуть провести на території Польщі, пише DW. За словами чиновника, військові навчання на території країни, що межує з Україною, були б "дуже чітким" сигналом російському диктатору Володимиру Путіну, а також іншим країнам-членам НАТО.

Додаткових деталей щодо спільних планів з США й Польщею Пісторіус не повідомив, проте зазначив, що наразі сили НАТО діють набагато згуртованіше, ніж це було до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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"Північноатлантичний альянс сьогодні набагато сильніший і згуртованіший, ніж до 24 лютого минулого року. Для країн Східної Європи, таких як Польща, країни Балтії, Словаччина та інші, важливо бачити, що Німеччина як найважливіший Європейський член Альянсу і США як трансатлантичний партнер виконують свої оборонні зобов'язання", - констатував він.

Посилення східного флангу НАТО

Нагадаємо, що у 2023 році США мають намір суттєвою посилити східний фланг НАТО, розмістивши на території країн, що межують з Україною сотні одиниць військової важкої техніки й транспортних засобів.

Зокрема, 11 січня стало відомо про плани Вашингтона перекинути в Литву і Польщу додаткову армійську бригаду, яка складається з 1275 одиниць техніки, зокрема, танків типу M1 Abrams, бойових машин піхоти Bradley та інших видів зброї.

Також 2 лютого в Держдепартаменті США дійшли "однозначної" згоди з приводу зміцнення східних рубежів Альянсу, оскільки дипломатичний шлях вирішення кризи навколо України не спрацював.

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