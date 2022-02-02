Зазначається, що США спільно з союзниками, в тому числі з країнами, що знаходяться на східному фланзі Північноатлантичного альянсу, продовжують готуватися до можливої подальшої російської агресії.

У Держдепартаменті США заявили, оскільки дипломатичний шлях вирішення кризи навколо України поки що не спрацював так, як це очікувалося на заході, необхідно почати зміцнення східного флангу НАТО перед обличчям загрози з боку Росії.

Про це на брифінг заявив прес-секретар Держдепу Нед Прайс.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи не прийшла пора почати зміцнення східного флангу НАТО, Прайс сказав, що такі заходи "однозначно" необхідні.

"Ми говоримо про це вже кілька тижнів, і насправді ми зробили конкретні кроки, деякі з яких були оголошені Міністерством оборони, щодо приведення тисяч американських військовослужбовців, в стан підвищеної готовності в разі необхідності", - заявив він.

Прайс додав, що США спільно з союзниками, в тому числі з країнами, що знаходяться на східному фланзі Північноатлантичного альянсу, продовжують готуватися до можливої подальшої російської агресії.

"Ми продовжимо робити кроки, щоб посилити - в оборонному плані - східний фланг НАТО, тому що ми згодні з тим, що це важливо", - підкреслив Прайс.

Він нагадав, що США надали величезну допомогу в області безпеки Україні.

"Ми робимо кроки в дусі оборони і стримування, тісно співпрацюючи з нашими союзниками на східному фланзі, щоб заспокоїти їх і зміцнити їх власну оборону", - додав Прайс.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що Альянс вивчає можливість посилення своєї присутності в регіоні Чорного моря для підтримки України. Міністр оборони України Степан Полторак зазначив, що в 2019 році кораблі НАТО майже щомісяця заходитимуть в українські порти.

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