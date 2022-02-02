Там зазначили, що на тлі зростаючої російської загрози прийшов час зміцнити східні рубежі Альянсу.

У Держдепартаменті США "однозначно" згодні з тим, що, оскільки дипломатичний шлях вирішення кризи навколо України поки не спрацював так, як це очікувалося на Заході, прийшла пора "почати зміцнення східного флангу НАТО" на тлі загрози з боку Росії.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс, передає Голос Америки.

На питання кореспондента польського телеканалу TVN Discovery про те, "чи не прийшла пора почати зміцнення східного флангу НАТО", Прайс сказав, що такі заходи "однозначно" необхідні.

"Ми говоримо про це вже кілька тижнів, і насправді ми зробили конкретні кроки, деякі з них були оголошені Міністерством оборони, щодо приведення тисяч американських військовослужбовців, в стан підвищеної готовності в разі необхідності", - пояснив Прайс.

Він додав, що США спільно з союзниками, в тому числі, з країнами, що знаходяться на східному фланзі Північноатлантичного альянсу, продовжують "готуватися до можливості подальшої російської агресії".

"Ми продовжимо робити кроки, щоб... посилити - в оборонному плані - східний фланг НАТО, тому що ми згодні з тим, що це важливо", - підкреслив представник Держдепу.

Він нагадав, що США надали "безпрецедентну" допомогу в галузі безпеки "українським партнерам". Крім того, адміністрація видала прискорений дозвіл на постачання американського озброєння балтійським союзникам і в Україну.

"Ми робимо кроки в дусі оборони і стримування, тісно співпрацюючи з нашими союзниками на східному фланзі, щоб заспокоїти їх і зміцнити їх власну оборону", - додав Прайс.

Читайте такожНАТО не відправлятиме війська до України у разі вторгнення Росії - Столтенберг

Раніше ЗМІ повідомляли, що міністр оборони США Ллойд Остін відправиться в Європу в середині цього місяця, щоб зустрітися з союзниками по НАТО і обговорити напруженість, що утворилася у зв'язку з нарощуванням російської військової сили біля українського кордону. Остін візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО, яка пройде 16 і 17 лютого.

Вас також можуть зацікавити новини: