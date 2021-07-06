Вони хочуть мінімізувати економічні збитки.

Адміністрація Байдена перегляне свій підхід до застосування санкцій.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на людей, які беруть участь у процесі планування.

Таким чином Білий дім хоче припинити масштабні кампанії тиску, мінімізувати економічні збитки та діяти спільно з союзниками, а не в односторонньому порядку.

Адміністрація майже завершила детальний огляд політики санкцій США, який, як стверджує один із чиновників, очікується наприкінці літа.

Читайте такожСудну Ever Given дозволили покинути Суецький каналПоки деталі не розголошуються, однак представники адміністрації Байдена не виключають, що може бути пом'якшення загальноекономічних санкцій проти Ірану.

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Автор: Людмила Жерновська