Якщо Росія вторгнеться в Україну, США і Європа запровадять найгірші економічні санкції, які коли-небудь були вводилися проти Москви.

У США обмірковують запровадження широкого пакету санкцій проти Росії, спрямованих стримування президента Росії Володимира Путіна від початку вторгнення в Україну.

Про це пише CNN із посиланням на джерела, знайомі з обговореннями.

Санкції можуть ввести проти найближчого оточення Путіна, російських енергетичних компаній, банків і російського суверенного боргу. Також розглядається відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, яку використовують банки по всьому світу, і від якої Росія залишається сильно залежною.

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Під санкції можуть потрапити також російські олігархи. Їм планується обмежити можливість подорожувати і відрізати доступ до американських банківських і кредитних систем.

CNN зазначає, що якихось остаточних рішень щодо запровадження санкцій ще не ухвалено, адже адміністрація Байдена веде переговори з європейськими партнерами, багато з яких мають більш тісні економічні відносини з Росією, для координації дій.

"Ми зібрали до біса жорсткий пакет (санкцій, - ред.)", - сказав американський чиновник і попередив Росію, що якщо вона вторгнеться в Україну, США і Європа спільно введуть найгірші економічні санкції, які коли-небудь були запроваджені проти Москви.

Водночас, за словами високопоставленого американського чиновника, є побоювання, що Росія спробує помститися у відповідь на такі заходи шляхом стримування енерговиробництва.

Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Олександр Топчій