При виведенні військ США передадуть частину своїх озброєнь і військової техніки владі в Кабулі, іншу частину вивезуть в США.

Міністр оборони США Ллойд Остін схвалив рішення посилити захист американських військ в Афганістані на тлі їх виведення з цієї країни.

Читайте такожБайден офіційно повідомив про виведення військ США з АфганістануПро це повідомив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі. У регіоні залишиться атомний авіаносець, також туди направлять далекі бомбардувальники.

За словами Кірбі, Міністр оборони вважає за доцільне враховувати можливість виникнення "протидії з боку руху "Талібан" процесу виведення військ".

«У зв'язку з цим ми зробимо так, щоб виведення військ було безпечним, впорядкованим, підготовленим і відповідальним, при якому захист військ був би на вищому рівні», - сказав Кірбі на брифінгу в Пентагоні.

Він уточнив, що атомний авіаносець ВМС США Dwight Eisenhower залишиться в зоні відповідальності Центрального командування Збройних сил США, куди входять Близький Схід, Центральна Азія і деякі регіони Південної Азії. Крім того, в регіон направлять «певну кількість далеких бомбардувальників». Представник Пентагону повідомив, що при виведенні військ США передадуть частину своїх озброєнь і військової техніки владі в Кабулі, іншу частину вивезуть в США, передає kommersant.

Виведення військ США з Афганістану

У квітні президент США Джо Байден оголосив, що 1 травня США почнуть виведення військ і виведуть контингент до 11 вересня. Військові, необхідні для охорони американського посольства в Кабулі, залишаться після 11 вересня.

Представники руху "Талібан" пригрозили відновити бойові дії проти іноземних військ в Афганістані, якщо військові не вкладуться в термін відходу з цієї країни.

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Автор: Ірина Погоріла