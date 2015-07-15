США повернули Іраку вилучені під час боротьби з ІД реліквії

Сполучені Штати заявили, що реліквії були вилучені, щоб довести фінансування бойовиками війни з допомогою контрабанди стародавніх скарбів. У середу, 15 липня, США передали їх Багдаду.

Іракські реліквії були захоплені американськими силами в травні. Серед них давня циліндрична печатка, глиняний посуд, металеві браслети та інші ювелірні вироби, скляні осколки від кольорових ваз, передає ZN.UA.

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"Це були перші суттєві докази того, що вони продають артефакти, щоб фінансувати свою діяльність", - сказав посол США Стюарт Джонс. "Їх метою було продати ці предмети старовини на світовому чорному ринку", - сказав він журналістам у Національному музеї у Багдаді, куди ці предмети були передані.

Раніше ЗМІ повідомляли, що бойовики "Ісламського держави" фінансують свою війну на Близькому Сході, продаючи антикварні речі, викрадені в іракських і сирійських музеях. Експерти оцінюють річний дохід угруповання від продажу крадених реліквій в 3 мільярди доларів.

Також контрабандисти, які працюють на терористів, які пропонують клієнтам із Західної Європи доставку раритетів. Однак ця послуга коштує тисячі доларів. Раніше Ірак звинуватив "Ісламську державу" в торгівлі органами полонених.