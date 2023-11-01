США вважали, що ХАМАС ніколи безпосередньо не погрожував Америці і передали відповідальність Ізраїлю.

Спецслужби США майже припинили шпигувати за ХАМАСом та іншими палестинськими угрупованнями після терористичної атаки 11 вересня 2001 року. Натомість американці спрямували ресурси на полювання на лідерів Аль-Каїди, а згодом і Ісламської держави. Про це в коментарі The Wall Street Journal повідомив американський чиновник, знайомий з ситуацією.

Як повідомляється, США вважали, що ХАМАС ніколи безпосередньо не погрожував Америці. У зв'язку з цим Вашингтон передав відповідальність Ізраїлю, будучи впевненим, що його агресивні Служби безпеки виявлять будь-яку загрозу. Це мала бути "добре продумана ставка", сказав виданню високопоставлений чиновник по боротьбі з тероризмом.

Попри величезний бюджет і репутацію країни, у якої всюди є очі і вуха, спецслужбам США доводиться розставляти пріоритети для своїх цілей за допомогою складного формального процесу. За словами чиновників, в останні роки це призвело до того, що більше ресурсів було зосереджено на Китаї і менше на Близькому Сході.

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Тим часом деякі чиновники кажуть, що США неправильно оцінили загрозу для американського народу. Враховуючи, що понад 30 американців загинули, а 10 зникли безвісти, побоювання регіональної війни зростають.

"Що стосується провалів розвідки, які дійсно в основному лежать на Ізраїлі, я думаю, що ми також повинні розділити деяку провину за те, що пропустили цю подію. Схоже, що передача цілі ізраїльтянам мала наслідки", - заявив відставний оперативний офіцер ЦРУ Марк Полімеропулос.

Напад на Ізраїль - що відомо

7 жовтня бойовики ХАМАС прорвали оборону і напали на Ізраїль. В результаті атаки понад 1,4 тис. ізраїльтян і громадян інших держав загинули, ще понад 5 тис. людей поранені. За останніми даними, майже 250 заручників знаходять у Секторі Гази.

Відомо про 25 громадян України, які загинули в результаті нападу терористів.

Після атаки Ізраїль почав операцію зі знищення інфраструктури ХАМАС в Секторі Гази. Ця операція триває досі і, за деякими даними, триватиме не один місяць.

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