Південня Корея та США посилять здатність реагувати на загрози з боку КНДР.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пригрозив, що завдання ядерного удару з боку КНДР стане для країни "кінцем режиму".

"Наші дві країни (Південна Корея і США) підтвердили, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї буде зустрінута швидкою, нищівною та рішучою відповіддю, яка призведе до кінця режиму…", - заявив він у інтерв’ю агентству Associated Press перед від’їздом до Нью-Йорку для участі у Генеральній Асамблеї ООН

Юн Сок Йоль наголосив, що Південна Корея та США посилять здатність стримувати і реагувати на загрози з боку КНДР.

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"У майбутньому розширене стримування [Південної Кореї] і США перетвориться на спільну систему, в якій обидві країни обговорюватимуть, прийматимуть рішення і діятимуть разом. Ми також посилюватимемо здатність стримувати і реагувати на будь-яку ядерну або ракетну загрозу з боку Північної Кореї", – підсумував президент.

Зближення КНДР та РФ - реакція Південної Кореї

Як повідомляв УНІАН, лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до Росії на своєму спеціальному поїзді у вівторок, 12 вересня, і зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним.

Міністр з питань об'єднання Південної Кореї Кім Юн Хо заявив про занепокоєння можливою військовою співпрацею між Пхеньяном і Москвою. Міністр закликав Пхеньян і Москву припинити свавілля і дотримуватися міжнародних норм, включаючи резолюції Ради безпеки ООН. Він зазначив, що Південна Корея уважно стежитиме за можливими військовими навчаннями двох країн.

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