Він заявив Зеленському, що не наказував Пентагону заморозити постачання зброї.

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю заявив, що він не несе відповідальності за призупинення поставок зброї до Києва. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на джерела, обізнані з деталями розмови.

"Трамп повідомив Зеленському в телефонній розмові в п'ятницю, що він розпорядився провести перевірку запасів боєприпасів Пентагону після того, як США завдали удару по ядерних об'єктах Ірану в минулому місяці, але не наказував міністерству заморозити постачання зброї", - ідеться в статті.

При цьому прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт заявила на брифінгу в понеділок, що саме міністр оборони Піт Хегсет, вступивши на посаду, розпорядився провести перевірку, "щоб переконатися, що все, що виходить за межі країни, відповідає інтересам Америки".

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Також, як зазначили джерела, Трамп запевнив Зеленського, що США нададуть "стільки військової допомоги, скільки зможуть".

Як повідомив представник Міністерства оборони, Об'єднаний штаб Пентагону завершив оцінку замороженої допомоги Україні. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн готує рекомендацію Хегсету щодо того, чи варто відновити постачання.

Також, за даними співрозмовників видання, Рада національної безпеки Білого дому збереться у вівторок, щоб обговорити, як просуватися далі з поставками зброї в Україну.

Допомога США Україні - останні новини

Видання Politico писало, що США можуть відновити постачання Україні деяких видів зброї після зустрічей спецпосланця Кіта Келлога з міністром оборони України Рустемом Умеровим цього і наступного тижня.

Дональд Трамп 7 липня анонсував передачу зброї українській армії.

Згодом у Пентагоні заявили, що відправлять додаткове озброєння в Україну за дорученням президента Дональда Трампа.

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