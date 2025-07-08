Поставки інженерного обладнання та деяких бронетранспортерів відновляться найближчим часом.

США можуть відновити постачання Україні деяких видів зброї після зустрічей між вищими посадовцями США та України, які відбудуться цього та наступного тижня, пише Politico з посиланням на свої джерела.

За даними видання, спецпосланець президента Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог проведе дві зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим - у Римі на міжнародній конференції з підтримки України 10-11 липня, а потім у Києві наступного тижня. При цьому ключовим питанням обговорень буде відновлення поставок допомоги, припинених на початку цього місяця.

"США повідомили Києву, що постачання інженерного обладнання та деяких бронетранспортерів відновляться найближчим часом, хоча точних термінів поки що не названо", - пише видання.

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При цьому майбутня зустріч Келллога й Умєрова в Києві спочатку не була присвячена питанню військової допомоги США і була "організована до того, як минулого тижня стало відомо про припинення поставок зброї", зазначив у коментарі Politico прес-секретар Келллога Морган Мерфі.

Допомога США Україні - останні новини

Нагадаємо, на початку місяця США призупинили постачання зброї Україні, зокрема й ті, які вже перебували в транспортних хабах Польщі. Серед зброї - тисячі артилерійських снарядів, ракети Hellfire, а також - що найважливіше - ракети до систем Patriot, які використовуються для збивання російських ракет і дронів.

Прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт заявила, що призупинення допомоги Україні не є постійним, це необхідна пауза для перегляду "всіх видів зброї, допомоги та підтримки, яку США надають усім країнам і регіонам світу, не тільки Україні".

Зі свого боку Дональд Трамп 7 липня анонсував передачу зброї українській армії.

"Ми надішлемо більше зброї. Ми повинні. Вони повинні бути в змозі захистити себе. Їх зараз дуже сильно обстрілюють", - заявив він.

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