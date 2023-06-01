Посол, ймовірно, перевищив повноваження і дещо прикрасив озвучену інформацію.

Президентська адміністрація Джо Байдена розлючена через свого посла в Південній Африці і всіма силами намагається врятувати відносини з цією країною після висловлювань дипломата. Про це пише американське видання Politico.

На початку травня посол Рубен Брігеті заявив, що ПАР продала вантаж зброї російському кораблю. Також він звинуватив владу Південної Африки в "обурливому" антиамериканізмі і поставив під сумнів декларований нейтралітет країни.

"Це була шокуюча заява американського чиновника проти країни, яку США намагаються уластити в рамках глобальних зусиль по ізоляції Росії", – пише видання.

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Хоча деякі спостерігачі позитивно оцінили дії Брігеті, вважаючи, що США повинні бути більш чесними щодо проросійського ухилу Південної Африки, інші навпаки заявили в коментарі Politico, що публічно озвучені звинувачення були перебільшені і в довгостроковій перспективі зашкодять інтересам Америки.

Публічно адміністрація Байдена спробувала знайти баланс між спробами заспокоїти розлючених південноафриканців і небажанням відкрито засуджувати свого посла. Проте офіційні особи США, з якими поспілкувалися журналісти, дали ясно зрозуміти, що їм не подобаються дії Брігеті і характер його тверджень.

Зазначається, що посол не мав дозволу говорити те, що він озвучив. Більш того, Брігеті перебільшив озвучену інформацію, нібито вона відома США достовірно.

Скандал з можливим продажем зброї з ПАР в Росію

На початку травня посол США в Південній Африці Рубен Брігеті заявив журналістам, що "ставить своє життя на кін", що російський вантажний корабель "Леді Р" забрав озброєння з військово-морської бази Саймонстаун в Кейптауні в грудні. Уряд Південної Африки відкинув звинувачення і розкритикував його.

Президент Сиріл Рамафоса створив спеціальну комісію, яка повинна з'ясувати всі обставини заходу російського корабля в порт Кейптауна і характер вантажу, який він забрав.

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