Меркель також заявила, що "дуже шкодує" про рішення Трампа не визнавати підсумки виборів.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель прокоментувала штурм прихильниками президента США Дональда Трампа будівлі Конгресу. На її думку, події у Вашингтоні стали можливі через сумніви в підсумків виборах, які висловлював Трамп.

Читайте такожТрамп обіцяє спокійно передати владу Байдену"Ми всі бачили тривожні картини штурму Конгресу вчора ввечері, ці картини викликали у мене гнів і печаль. І я впевнена, що я відчуваю себе, як і більшість друзів США, мільйони людей, які захоплюються американською демократичною традицією",— сказала канцлер на прес-конференції, передає РИА Новости.

Меркель також заявила, що "дуже шкодує" про рішення Трампа не визнавати підсумки виборів.

"Основою демократії є те, що після виборів є переможці і переможені. Обидві сторони повинні грати свої ролі гідно і відповідально, щоб сама демократія залишалася переможцем",— додала вона.

"Трагічно, що через нічні події загинули люди, але для мене знаком надії стало те, що Конгрес продовжив вночі роботу, і зараз зрозуміло, що завдяки утвердженню перемоги на виборах Джо Байдена і Камали Харріс США менш ніж через два тижні, як це і повинно бути, відкриють нову главу в їхній демократії»,— сказала вона.

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Напередодні ввечері, 6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції і Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантську годину.

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Автор: УНІАН